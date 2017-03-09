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الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يعتقل عضوة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس

© أ ف ب / أرشيف | جنود في الجيش الإسرائيلي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/03/2017

أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس سميرة الحلايقة من منزلها قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية، وقد أكد جهاز الأمن الداخلي الخبر دون إضافة تفاصيل.

اعتقل الجيش الإسرائيلي النائبة الفلسطينية عن حركة حماس في المجلس التشريعي سميرة الحلايقة من منزلها قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية الخميس.

وأعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل النائبة سميرة الحلايقة من منزلها في بلدة الشيوخ القريبة من الخليل.

ومن جهته أكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) اعتقال الحلايقة، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه باعتقال الحلايقة، يرتفع عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين في إسرائيل إلى عشرة، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، والباقي من حركة حماس.

ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007، حين وقعت مواجهات دامية بين حركتي فتح وحماس في غزة قتل فيها المئات من عناصر الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ونشطاء حركة حماس، وانتهت بسيطرة حماس على القطاع.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 09/03/2017

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