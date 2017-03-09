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أوروبا

الاتحاد الأوروبي يعيد انتخاب البولندي دونالد توسك رئيسا لمجلس أوروبا

© أ ف ب | دونالد توسك

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/03/2017

انتخب البولندي دونالد توسك الخميس من جديد رئيسا لمجلس أوروبا بدعم من زعماء الاتحاد الأوروبي رغم معارضة بلاده.

أعاد زعماء الاتحاد الأوروبي انتخاب السياسي البولندي دونالد توسك رئيسا لمجلس أوروبا متجاهلين اعتراضات الحكومة البولندية.

ووجه توسك، وهو رئيس وزراء سابق، الشكر على تويتر على الدعم الذي حصل عليه. وأبلغ مصدر رويترز أن جميع الزعماء السبعة والعشرين الآخرين ساندوا توسك ما عدا رئيسة وزراء بولندا الحالية بياتا سيدلو.

وكانت سيدلو قالت قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي إن وارسو لا تريد توسك لانتقاده سياسات الحكومة البولندية في وقت سابق.

ويشغل توسك (59 عاما)، رئيس الوزراء البولندي الليبرالي الأسبق، منذ نهاية 2014 رئاسة المجلس الأوروبي الذي يتلخص دوره في تنسيق القمم الدورية التي يحضرها رؤساء الدول والحكومات لتحديد الأولويات السياسية للاتحاد الأوروبي.

وهو يتمتع بدعم واسع من قادة الدول، لكن وفي حدث غير مسبوق، تعترض عليه بلاده التي اقترحت مرشحا منافسا له هو النائب الأوروبي ياتسيك ساريوش-فولسكي.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 09/03/2017

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