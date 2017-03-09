الخطوط الجوية التونسية تعلق رحلاتها بسبب خلاف بين الطيارين والفنيين

أصدرت الخطوط الجوية التونسية اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه تعليق جميع رحلاتها حتى إشعار آخر، وذلك بسبب خلاف بين طيارين وفنيين يعملون لصالح الشركة، قائلة إن قرارها أتى "حفاظا على سلامة الأسطول".

أعلنت الخطوط التونسية صباح الخميس تعليق كل رحلاتها الجوية حتى إشعار آخر بسبب "التوتر" بين طيارين وفنيين في الشركة، وذلك "حفاظا على سلامة الأسطول".

وقالت الشركة في بيان "تبعا لعودة حالة التوتر بين سلكين من المهنة تابعين للخطوط التونسية، وما انجر عنه من حادثة خلاف جدت صباح اليوم بمطار تونس قرطاج، قررت الشركة وفق بلاغ لها إيقاف جميع رحلاتها حتى إشعار آخر".

وبحسب إذاعة "موزاييك إف إم" فإن خلافا وقع بين طاقم طائرة- قائد الطائرة ومساعده- وفنيين عند انطلاق رحلة إلى باريس على خلفية توتر بين هذين القطاعين في المهنة خلال الأسابيع الماضية.

وقال المصدر نفسه إن تعزيزات من الشرطة أرسلت إلى المكان فيما توجه وزير النقل التونسي أنيس غديرة إلى المطار أيضا وأعلن عن تشكيل خلية أزمة.

ولم يتسن الاتصال بالخطوط التونسية ووزارة الداخلية للرد على أسئلة وكالة فرانس برس على الفور.

وقدمت الشركة في بيانها اعتذاراتها للزبائن لكنها أكدت أن الهدف من قرارها هو "الحفاظ على سلامتهم وسلامة الأسطول".

ولم تقدم معلومات عن العدد الإجمالي للرحلات المعنية بقرار التعليق.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 09/03/2017