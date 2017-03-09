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ثقافة

نجم الروك الفرنسي جوني هاليداي يكشف إصابته بالسرطان

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/03/2017

يخضع المغني الفرنسي جوني هاليداي لعلاج ضد مرض السرطان، وفق ما أعلن في رسالة نُشرت عبر حسابه على "تويتر"، مؤكدا أن حياته ليست في خطر وأنه يتمتع بلياقة بدنية جيدة

قال نجم الروك الفرنسي جوني هاليداي الأربعاء إنه يتلقى علاجا ضد السرطان وقد تم تشخيص إصابته به قبل بضعة أشهر، غير أنه لفت إلى أن حياته "ليست في خطر" في رد على "الأكاذيب" بشأن وضعه الصحي.

وكتب مغني الروك البالغ 73 عاما في رسالة نُشرت عبر حسابه على "تويتر"، "لقد تم بالفعل تشخيص وجود خلايا سرطانية لدي وأخضع حاليا للعلاج"، من دون تحديد نوع السرطان الذي يعاني منه. وقال هاليداي أيضا "حياتي ليست حاليا في خطر. أنا بخير وأتمتع بلياقة بدنية جيدة".

وقد أعلن المغني هذا النبأ بعد معلومات نشرتها مجلة "كلوزر" الفرنسية في عددها ليوم الخميس الماضي أكدت فيها أن "جوني هاليداي في وضع مقلق للغاية بسبب إصابته بالسرطان" وأوضحت أن المرض الذي يعانيه هو سرطان في الرئة.

وقد أثار الإعلان عن مرض أشهر مغني الروك الفرنسيين موجة تعاطف من محبي الفنان إذ نشر كثيرون منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل تشجيع ومحبة لهاليداي مؤكدين أنهم ينتظرون عودته لإحياء الحفلات الفنية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/03/2017

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