فرنسا تعتزم تسليم دبلوماسي سوري سابق أدين بالاغتصاب إلى سويسرا

أعلن مصدر قضائي في فرنسا الخميس أن محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس وافقت على تسليم دبلوماسي سوري سابق إلى سوريا على خلفية إدانته في قضية اغتصاب عام 1997، وقد اعتقلته السلطات الفرنسية في نهاية العام 2016 في ضواحي باريس حيث كان يقيم بهوية مزورة مع زوجته الفرنسية وأولاده.

وافق القضاء الفرنسي الخميس على تسليم دبلوماسي سوري سابق إلى سويسرا حيث أدين غيابيا بالاغتصاب، حسب ما أفادت مصادر مقربة من هذا الملف. ووافقت محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس على طلب التسليم إلى سويسرا، حسب ما أوضح مصدر قضائي.

وكان الدبلوماسي السوري السابق اعتقل في فرنسا في نهاية العام 2016، ولديه حتى الخميس المقبل لنقض الحكم أمام محكمة التمييز، فيما أوضح المصدر نفسه أن إجراءات التسليم قد تصبح "مبسطة" في حال لم يقدم المعتقل طلب التمييز ووافق على تسليمه الى سويسرا.

أما في حال رفض فإن الإجراءات تصبح أكثر تعقيدا : إذ على وزارة العدل عندها إصدار مرسوم يحتاج لتوقيع رئيس الحكومة، وبإمكان مجلس الدولة ألا يوافق عليه. وكان إياد العارفي (54 عاما) أدين بتهمة اغتصاب امراة في الستين من العمر عام 1997 بعد أن عذبها لليلة كاملة.

وطالبت السلطات السويسرية يومها برفع الحصانة الدبلوماسية عنه، إلا أن الحكومة السورية سرعان ما استدعته إلى بلاده. وفي عام 1998 اعتقل في ألمانيا وسلم إلى سويسرا، إلا أنه تمكن من الفرار بعد أن أفرج عنه بكفالة. وفي عام 2001 حكم عليه غيابيا بالسجن 13 عاما.

وتمكنت السلطات الفرنسية من تحديد مكان وجود الدبلوماسي السوري السابق في فرساي في ضواحي باريس حيث كان يقيم بهوية مزورة مع زوجته الفرنسية وأولاده، فاعتقلته في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقال محاميه ديمتري ديبور إن الرجل "منهار تماما" إذ كان "يعتقد فعليا بأنه سيتمكن من الإفلات من عقوبته". ورجح المحامي عدم تقديم نقض لهذا الحكم أمام محكمة التمييز.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/03/2017