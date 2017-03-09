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فرنسا

الفرنسيات في صدارة قائمة النساء الأكثر خصوبة في الاتحاد الأوروبي

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/03/2017

تصدرت النساء الفرنسيات في العام 2015 قائمة النساء الأكثر إنجابا في أوروبا بمعدل 1.96 لكل امرأة.

حافظت الفرنسيات في العام 2015 على صدارتهن لقائمة أكثر النساء إنجابا للأطفال في الاتحاد الأوروبي، بحسب أرقام رسمية نشرها المكتب الأوروبي للإحصائيات "يوروستات"، وبذلك تقدمت فرنسا على إيرلندا  ب 1,96 طفل لكل امرأة (في مقابل 2,01 طفل في 2014 حين كانت أيضا في الصدارة)، فإيرلندا (1,92) والسويد (1,85) وبريطانيا (1,80).

غير أن هذا الرقم أدنى من مستوى تجديد السكان في البلدان المتقدمة (2,1)، أي معدل الولادات اللازم لكل امرأة للإبقاء على مستوى ثابت للنمو السكاني في غياب الهجرة.

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وتسجل البلدان المتوسطية في المقابل أدنى المعدلات: 1,31 للبرتغال صاحبة المعدل الأدنى، و1,32 لقبرص و1,33 لليونان وإسبانيا و1,35 لإيطاليا. كذلك احتلت بولندا موقعا لها ضمن قائمة الدول ذات معدلات الإنجاب الأدنى مع 1,32.

وقال الباحث المساعد في المعهد الوطني للدراسات السكانية في باريس والأستاذ في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي جيل بيزون "أعلى معدلات الإنجاب تسجل في البلدان التي تسجل فيها أعلى معدلات العمل لدى النساء".

وتتمتع هذه البلدان، بما يشمل خصوصا فرنسا وشمال أوروبا، بسياسات عائلية تسمح للنساء بالتوفيق بين تربية الأطفال والنشاط المهني من خلال "الاستفادة من الحسنات كافة": المخصصات العائلية وأيضا الإجازات الوالدية للنساء والرجال إضافة إلى عروض حضانة الأطفال.

وأشار بيزون إلى أن "عوامل أخرى تؤدي دورا في هذا المجال خصوصا موقع النساء في المجتمع والعلاقات بين الرجل والمرأة".
 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/03/2017

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