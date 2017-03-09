مصر: الحكم بالإعدام على متهم أدين بذبح بائع خمور قبطي

أفاد مصدر قضائي الخميس بأن محكمة مصرية قضت بإعدام متهم أدين بذبح بائع خمور قبطي بغتة في محله بالإسكندرية، فيما أعلن المفتي موافقته سابقا على حكم الإعدام.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الخميس بإعدام مسلم بعد إدانته بقتل بائع خمور قبطي في هذه المدينة الساحلية في مطلع العام الجاري، وفق ما نقل مصدر قضائي وآخر أمني.

وكانت المحكمة قررت في 5 شباط/فبراير الفائت إحالة أوراق عادل أبو النور السيد (50 عاما) إلى المفتي لأخذ رأيه قبل إصدار حكم بالإعدام عليه، وفقا للإجراءات الجنائية المعمول بها في مصر. ومع ورود موافقة المفتي، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

ويعد رأي المفتي استشاريا لكنه نادرا ما يخالف المفتي قرار المحكمة. ومثل أبو النور أمام المحكمة الخميس، بحسب مصدر أمني.

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ويحق للمتهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، والتي لها حق إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة قضائية أخرى أو تثبيث عقوبة الإعدام بحثه.

وحوكم عادل أبو النور بتهمة قتل لمعي يوسف (61 عاما) وهو صاحب محل لبيع الخمور في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي في منطقة سيدي بشر بغرب الإسكندرية. وتم توقيفه بعد أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة.

وباغت أبو النور لمعي أثناء جلوسه على مقعد أمام محله "ومرر السكين على رقبته مرتين فسقط قتيلا"، حسب ما روى نجله مؤكدا أن قاتل والده "كان ملتحيا"، مضيفا أن "الناس في الشارع سمعته يهتف +الله أكبر+" أثناء ارتكابه الجريمة.

وكان مسؤول أمني في الإسكندرية أكد آنذاك أنه "يشتبه في وجود دوافع دينية وراء الجريمة".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/03/2017