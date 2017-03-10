الزعماء الأوروبيون يبحثون مستقبل أوروبا بعد خروج بريطانيا

عقد زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة اجتماعا في بروكسل، لبحث مسألة الوحدة بين الدول الأعضاء وبحث مستقبل أوروبا بعد خروج بريطانيا.

اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة في بروكسل في غياب بريطانيا للتباحث في الوحدة بين الدول الأعضاء ال27 بعد بريكست غداة يوم شهد مواجهة قوية مع بولندا.

وأظهرت إعادة انتخاب توسك على رأس مجلس أوروبا رغم معارضة وارسو الخميس مدى اتساع الهوة بين بولندا وقسم كبير من أوروبا. إلا أن اللقاءات المقررة الجمعة من شأنها أن تكشف انقساما أكبر بين مؤيدي ومعارضي مشروع "أوروبا متعددة السرعات".

وتتركز حاليا النقاشات حول مستقبل أوروبا بعد خروج بريطانيا ويفترض أن تفضي إلى بيان رسمي في روما في 25 آذار/مارس بمناسبة الذكرى المئوية الستين للمعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي. وسيركز القادة الأوروبيون الجمعة على "بيان روما" بحيث لا يثير استياء أي دولة.

وتابع مصدر دبلوماسي"عليهم الاتفاق على العناصر الأساسية لكن الأمر لا يتعلق بالتوصل إلى اتفاق حول النص اليوم. وتابع المصدر أن المسألة الأكثر حساسية هي التوصل إلى "رابط بين ‘وحدة‘ وبين ‘سرعات متعددة‘".

- "ترك الباب مفتوحا" -

تقترح وثيقة عمل عرضت صباح الجمعة على المجتمعين ال27 العمل "معا لتعزيز المصلحة المشتركة" مع "إفساح المجال أمام البعض بالتقارب والمضي بشكل أبعد وأسرع في بعض المجالات". لكن نص الوثيقة شدد على ضرورة "ترك الباب مفتوحا أمام الذين يريدون الانضمام إليهم لاحقا" مع الحفاظ على "نزاهة" السوق الموحدة وفضاء شينغن والاتحاد الأوروبي بشكل عام.

تهدف هذه الصياغة الحذرة إلى عدم إثارة حساسيات أي من الدول الأعضاء. وتدفع باريس وبرلين بشكل متزايد باتجاه أوروبا تعمل "بسرعات متفاوتة" حتى لا تعرقلها معارضة بعض الدول مثلا فيما يتعلق بتعزيز الدفاع الأوروبي.

لكن دولا أخرى تشعر بالقلق من أن تصبح أعضاء من الدرجة الثانية مثل مجموعة فيزيغراد والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا.

ولا تزال المواجهة التي شهدها يوم الخميس بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بعد تمديد ولاية رئيس وزرائها السابق دونالد توسك على رأس مجلس أوروبا حاضرة في الأذهان الجمعة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/03/2017