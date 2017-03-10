العراق.. لعبة الإرهاب معقدة ومعركة الموصل ليست آخر النفق!!

في صحف اليوم: الولايات المتحدة تنشر 400 جندي في سوريا، واجتماع بين قادة جيوش تركيا وروسيا والولايات المتحدة لبحث استراتيجية مشتركة من أجل مواجهة الإرهاب، وغضب بولندي بسبب إصرار ألمانيا على إعادة انتخاب دونالد توسك رئيسا للمجلس الأوروبي.

البداية بصحيفة الحياة اللندنية التي اهتمت بمسألة نشر قوات أميركية إضافية في سوريا قوامها أربعمئة جندي من " المارينز" لمساعدة قوات كردية -عربية على إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية في الرقة. الصحيفة اللندنية أشارت الى أن الخطوة الاميركية تزامنت مع خطوات لطمأنة تركيا قرب منبج شمال شرق حلب وسط تمسك أنقرة بخروج المقاتلين الأكراد. الحياة أوردت نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس ترامب تبحث نشر ألف جندي في الكويت كقوة احتياط في الحرب ضد التنظيم المتشدد في سوريا والعراق ما سيترك للقادة الاميركيين على الأرض مرونة أكثر في نقل الجنود المرابطين في الكويت الى الجبهة في سوريا والعراق

تعزيز التواجد العسكري الاميركي في سوريا موضوع اهتمت به أيضاً صحيفة لوريون لوجور ...حيث تساءلت هل تتجه الولايات المتحدة نحو تغيير استراتيجيتها في سوريا؟

الصحيفة قالت إن نشر قوات أميركية إضافية في سوريا سيتجاوز الدعم أو التدريب بل يندرج ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الرئيس ترامب في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وخصوصا غرب الموصل. لوريون لوجور عادت الى تصريحات السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي مفادها أنه يجب طرد إيران وأتباعها من سوريا، تصريحات رأت فيها الصحيفة رسما لملامح سياسة أميركية على المدى البعيد في المنطقة.

أما حريات ديلي نيوز فقد عادت الى الاجتماع الأخير لرئاسة أركان الجيوش الاميركية والروسية والتركية في أنطاليا والذي خُصص لتنسيق الجهود وبحث استراتيجية مشتركة لمواجهة الارهاب في سوريا والعراق تقول الصحيفة التركية حريات ديلي نيوز ركزت على الرؤية التركية لهذه الاستراتيجية فتركيا لا تريد يدا للمقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية إلا أن واشنطن تواصل دعمها للأكراد في سوريا. حريات ديلي نيوز تحدثت عن زيارة أردوغان اليوم الى روسيا للحديث عن موضوع المقاتلين الاكراد لكن ايضاً عن الوضع في سوريا وشراء أنظمة دفاعية من طراز S-400 .

وصحيفة العرب تؤكد أن معركة الموصل في العراق ليست آخر النفق حيث نقلت اتهام نائب عراقي لزملاء له بإدخال عناصر إرهابية الى بغداد، هذا الخبر فاجأ الرأي العام المحلي تقول الصحيفة التي عادت لتؤكد أن الفشل الأمني في العراق غير مبرر سوى بوجود اختراقات داخل الأجهزة الأمنية وتواطؤ من قبل سياسيين نافذين يستخدمون الظاهرة الإرهابية لتصفية حساباتهم.



إعادة انتخاب دونالد توسك على رأس مجلس أوروبا موضوع استأثر باهتمام ذي أندبندنت. الصحيفة البريطانية عادت الى عملية التصويت هذه التي أثارت غضب بولندا التي رأت في هذه الخطوة إحكام لقبضة ألمانيا على الاتحاد الاوروبي. الصحيفة البريطانية أشارت الى أن إعادة انتخاب دونالد توسك على رأس مجلس أوروبا يعكس اختلافاً في التوجهات والتجاذبات السياسية بين البلدان الاوروبية.

إعداد وداد عطاف