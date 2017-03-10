بعد منعها لعقود... أندية رياضية نسائية في السعودية تفتح باب التسجيل

"السياسة" الكويتية، مقترح لإعطاء الجنسية لأبناء الكويتيات وفقا للنقاط. وفي "الحياة" بعد منعها لعقود.. أندية نسائية في السعودية تفتح باب التسجيل. وفي "الإمارات اليوم"، ابتكار لإماراتية يكشف هوية المجرمين في زمن قياسي. وفي "عمان اليوم"، دراسة تقترح الدمج بين مؤسساتِ التعليم العالي لتحقيق "الاستدامة" في السلطنة. وفي "العرب القطرية"، خطة للتوسع في إنشاءِ مزارع المحاصيل العضوية النباتية في قطر. وفي كاريكاتير "الخليج" الإماراتية: إشعال فتيل الإرهاب في سيناء.

البداية من صحف الكويت، مع ما ورد على غلافِ صحيفة "السياسة" حول إعطاء الجنسية لأبناء الكويتيات، وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى مقترح تقدم به النائبان عدنان عبد الصمد وخليل أبل، لحل مشكلة التجنيس وفقا لنظام النقاط

المقترح، كما أوضحت الصحيفة، ينص على أن تختص اللجنة العليا بدراسةِ استحقاقِ أبناء الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجبِ نقاط استحقاق" حسب الشروط والمواصفات المطلوبة.

وتأتي “نقاط الاستحقاق” كما يلي، وفق الصحيفة، كما يلي، إذا كان والد الأم وجدها لأبيها كويتيين، يمنح المتقدم ست نقاط، وإذا كان الوالد فقط كويتيا يمنح أربع نقاط.

وفي المملكة العربية السعودية، نبقى مع حقوق المرأة، فبعد عقود من منعِ الرياضة النسائية في المملكة، وبين شد وجذب وجدل مجتمعي وشرعي، حول أحقية المرأة في ممارستها، لاحت بارقة أمل جديدة لتعلن طي صفحة منع الرياضة النسائية، وتحولها إلى واقع ملموس، بحسب ما جاء على غلاف صحيفة "الحياة".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إحدى أهم شركات الرياضة في المملكة فتح بابِ التسجيل للنساء، للاشتراك في الصالات الرياضية التي تعتزم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، ومنح جميع من سيسجلن حسومات تصل إلى ٢٠ في المئة عند الافتتاح.

وفي صحيفة "الإمارات اليوم"، تناولت على غلافها ابتكارا جديدا لإماراتية، يساهم في كشف هوية المجرمين في زمن قياسي.

فبحسب الصحيفة، تمكنت المواطنة وفـاء علي الطياري، وهي خبيرة البصمة الوراثية في شـرطة أبــوظبـي، من ابتكار مركبا بـيـوكـيـمـيـائـيـا في المجال الجنائي، يـرفـع مـعـدل مـكـافـحـة الـجـرائـم ويساهم في حـلهـا بوقت قياسي.

الـطـيـاري أوضحت أن ابـتـكـارهـا يختصر مجموعة فحوص في فحص واحد، ويـظهـر جــنــس الــشــخص وصـفـاته الـوراثـيـة الـجـسـديـة في وقـت قياسي، مــا يــقــلـل الــجــهــد والمبالغ المالية الــتــي تـنـفـق عــلى شـــراء المواد الـمتـعـددة.

وإلى الشأن التربوي، حيث لفتت صحيفة "عمان اليوم" إلى مناقشة لجنة الاستدامة في مؤسسات التعليم، دراسة أعدها مجلس البحث العلمي، حول خيارات تحقيق استدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

الدراسة تضمنت مقترحات لتطوير وضع البعثات الداخلية الحالي في مؤسسات التعليم الخاصة، من خلال دمج المؤسسات الخاصة والحكومية، وإنشاء صندوق للتعليم العالي لدعم القروض الدراسية بمساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى تفعيل الوقف التعليمي والهبات في خدمة قطاع التعليم العالي، ودراسة تطبيق نموذج الجامعات الأهلية في السلطنة، كنموذج معمول به في كثير من دول العالم ذات المؤسسات التعليمية العريقة.

وفي صحيفة "العرب" القطرية، التي أشارت إلى وجود خطة توسعية في إنشاء مزارع المحاصيل العضوية النباتية.

وزارة البيئة التي كشفت عن هذه الخطة خلال تدشين فعالية الغذاء الصحي، تحت شعار "شباب واع.. لصحة أفضل"، لفتت إلى وجود أربع مزارع تعمل على في هذا المجال بقطر،

وأشارت الصحيفة إلى تصريح عادل الكلدي، وهو مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة، الذي أوضح أن هناكَ مزارع أخرى تقدمت للعمل بهذه التقنية الزراعية، وأوضح أن الوزارة تهدف عبر فعالية الغذاء الصحي إلى نشر الثقافة الغذائية وتعريف المجتمع بأهمية الأساليب الغذائية السليمة.

و مع كاريكاتير اليوم لعلي خليل من صحيفة "الخليج" الإماراتية، إذ أشار إلى خطر إشعال فتيل الإرهاب في سيناء، وتأثيره على الجوار بسبب انتشار البؤر الإرهابية

إعداد فرانس 24