أردوغان يهدد بالرد على هولندا بعد منعها هبوط طائرة وزير الخارجية التركي

رفضت السلطات الهولندية السماح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أراضيها. وكان تشاوش أوغلو يريد المشاركة هناك في تجمع مؤيد لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بالرد على قرار هولندا.

قررت السلطات الهولندية حظر هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي يريد التوجه السبت إلى هذا البلد للمشاركة في تجمع مؤيد لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي حين تدور محادثات بين لاهاي وأنقرة، أعلنت الحكومة الهولندية في بيان "السلطات التركية هددت علنا بفرض عقوبات مما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي".

وأضاف البيان "لذلك أبلغت السلطات الهولندية أنها ستسحب الترخيص بهبوط" طائرة الوزير على أراضيها.

وكان وزير الخارجية التركي قد هدد في وقت سابق السبت بفرض "عقوبات شديدة" في حال منعته السلطات الهولندية من القدوم.

ووفق الخارجية التركية، فإن تشاوش أوغلو كان لا يزال في إسطنبول عندما أعلنت السلطات في لاهاي سحب الترخيص بهبوط طائرته.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 11/03/2017