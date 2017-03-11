الولايات المتحدة: اعتقال شخص تمكن من التسلل إلى البيت الأبيض

قال الجهاز السري المكلف بحماية البيت الأبيض وضمان أمن الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة إن شخصا يحمل حقيبة ظهر تمكن من اجتياز سور حديقة مقر الرئاسة الأمريكية، وأن عناصر الأمن تمكنوا من اعتقاله، وتبين لاحقا أن الحقيبة لم تكن تحتوي ما هو خطر.

نقلت شبكة "سي إن إن" أنه تم اعتقال شخص في حرم البيت الأبيض بعدما تمكن من اجتياز سور حديقة المقر الرئاسي الأمريكي ليل الجمعة السبت.

وقال الجهاز السري المكلف حراسة البيت الأبيض وضمان أمن الشخصيات في الولايات المتحدة أن المتسلل كان يحمل حقيبة ظهر تبين أنها لا تحوي ما هو خطر. وأورد بيان لهذا الجهاز أنه "في الساعة 23:38 تسلق فرد السياج (...) اعترض عناصر الجهاز السري بسهولة هذا الشخص في المنطقة الجنوبية" من البيت الأبيض.

وتم تفتيش المكان بالكامل وفق الآلية المعتمدة في حال وقوع حادث مماثل. وكان الرئيس دونالد ترامب موجودا في البيت الأبيض عندما حصل الحادث قبيل منتصف الليل.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم السبت أن جهاز الخدمة السرية أدى "عملا رائعا" عندما أوقف المتسلل.

وقال ترامب الذي كان داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت إنه جرى إبلاغه بشأن المتسلل ليلة أمس واصفا إياه بأنه "شخص مضطرب".

وأدلى ترامب بهذه التعليقات في بداية اجتماع مع عدد من الوزراء وكبار مسؤولي البيت الأبيض في ملعب جولف يمتلكه خارج واشنطن العاصمة.

ويعتبر السور الذي يحيط البيت الأبيض نقطة ضعف على صعيد التدابير الأمنية لحماية الرئيس الأمريكي. وسيتم تدعيمه في وقت وشيك.

وفي أيلول/سبتمبر 2014، تمكن جندي سابق يعاني مشاكل نفسية من التسلل إلى داخل البيت الأبيض حاملا سكينا في جيبه بعدما قفز من فوق السياج واجتاز الحديقة بسرعة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/03/2017