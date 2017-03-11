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أمريكا

دونالد ترامب يدعو محمود عباس لزيارة البيت الأبيض "قريبا"

© أ ف ب | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفيا من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في 28 ك2/يناير 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/03/2017

دعا الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفلسطيني محمود عباس إلى زيارة البيت الأبيض قريبا مؤكدا "التزامه بعملية سلام"، وفق الرئاسة الفلسطينية.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية  أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الجمعة نظيره الفلسطيني محمود عباس إلى زيارة البيت الأبيض قريبا، وذلك في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تسلم ترامب منصبه.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "ترامب وجه دعوة رسمية للرئيس عباس لزيارة البيت الأبيض قريبا، لبحث سبل استئناف العملية السياسية، مؤكدا التزامه بعملية سلام تقود إلى سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابع أبو ردينة "بدوره، أكد الرئيس عباس تمسكنا بالسلام كخيار إستراتيجي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".

وخلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في شباط/فبراير، بدا أن ترامب ينأى بنفسه من حل الدولتين الذي يعتبره الفلسطينيون أساسا لأي تسوية مقبلة مع إسرائيل.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 11/03/2017

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