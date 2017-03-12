الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: الموقف من أوروبا حجة انتخابية

للمزيد

وقفة مع الحدث

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: جوبيه يزكي فيون وآمون يتراشق مع ماكرون

للمزيد

حدث اليوم

الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" : اتفاق بين كل الأطراف؟

للمزيد

تذكرة عودة

تذكرة عودة إلى جزيرة القديسة هيلانة

للمزيد

ضيف اليوم

الاتحاد الأوروبي - الهجرة.. ما وزن قرارات الاتحاد أمام الإجراءات الفردية لبعض الدول؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

فيون يواصل حملته الانتخابية لقطع الطريق على ماكرون!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

العراق.. لعبة الإرهاب معقدة ومعركة الموصل ليست آخر النفق!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

بعد منعها لعقود... أندية رياضية نسائية في السعودية تفتح باب التسجيل

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. بطولة العالم لجز الأغنام 2019 !

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

الجيش العراقي استعاد أكثر من ثلث الجانب الغربي لمدينة الموصل

© أ ف ب | قصف للقوات العراقية باتجاه مواقع الجهاديين في غرب الموصل خلال المعارك المستمرة لاستعادة السيطرة على المدينة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/03/2017

أعلن قائد عسكري عراقي أن الجيش استعاد أكثر من ثلث مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ بدء العمليات في 19 شباط/فبراير لاستعادة السيطرة على ثاني مدن البلاد من تنظيم "الدولة الإسلامية".

أعلن ضابط عراقي كبير الأحد أن القوات العراقية استعادت أكثر من ثلث مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية في هذا الجانب في 19 شباط/فبراير، سعيا للسيطرة على أحد آخر المعاقل الكبرى لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وصرح اللواء الركن معن السعدي قائد قوات العمليات الخاصة الثانية لقوات مكافحة الإرهاب، أن "أكثر من ثلث الساحل الأيمن تقريبا أصبح تحت سيطرتنا".

وبدأت القوات العراقية في 19 شباط/فبراير، تنفيذ عملية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من الموصل من التنظيم المتطرف.

وتمكنت القوات الأمنية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال الفترة الماضية من تحرير أغلب المناطق التي سيطر عليها الجهاديون بعد هجومهم الكبير في حزيران/يونيو 2014.

وأطلقت القوات العراقية عملية واسعة بمشاركة عشرات آلاف المقاتلين في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لاستعادة السيطرة على الموصل، تكمنت خلالها في المرحلة الأولى من استعادة الجانب الشرقي للمدينة بالكامل.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/03/2017

  • العراق

    العراق: الجهاديون يفرضون أجورا على سكان الموصل لثقب منازلهم استعدادا للمعارك

    للمزيد

  • العراق

    فيديو - العراق: حملة تنظيف في الأحياء المحررة من الموصل لمحو آثار الجهاديين

    للمزيد

  • العراق

    فيديو - العراق: مخاوف من صعوبة المعارك غرب الموصل بسبب كثافة السكان وضيق الطرقات

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي