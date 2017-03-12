الدولي الياباني السابق ميورا يسجل هدفا في دوري بلاده بسن الخمسين

تمكن النجم السابق للمنتخب الياباني لكرة القدم من تحقيق رقم قياسي وإنجاز غير مسبوق، إذ أصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الياباني عندما سجل هدفا لفريقه يوكوهاما أمام منافسه تاسوباكوساتسو اليوم الأحد وهو بسن الخمسين عاما وأربعة عشر يوما.

حقق الدولي الياباني السابق كازويوشي ميورا رقما قياسيا الأحد، إذ أصبح أول لاعب في الخمسين من العمر يسجل هدفا في الدوري الياباني لكرة القدم.

وسجل ميورا المكنى "كينغ كازو" (الملك كازو) هدف الفوز الوحيد لفريقه يوكوهاما في مرمى تاسوباكوساتسو غونما، بتسديدة بيسراه في الدقيقة 40.

وكان ميورا قد احتفل بعيد ميلاده الخمسين في 26 شباط/فبراير، وهو اللاعب الأكبر سنا في الدوري، إذ يلعب فريقه ضمن مصاف أندية الدرجة الثانية. وشارك اللاعب منذ ذلك الحين في عدد من المباريات الرسمية، متجاوزا اللاعب الإنكليزي السابق ستانلي ماثيوز الذي شارك مع ستوك سيتي عام 1965، وكان في الخمسين من عمره.

وقال ميورا بعد إنجازه في بيان وزعه على وسائل الإعلام المحلية "أتطلع دوما إلى فرص لتسجيل الأهداف. كنت أشعر بحالة جيدة اليوم، وكان لدي شعور بأنني قد أسجل".

وكان ميورا قد ظهر إلى الأضواء في مطلع التسعينيات كأفضل لاعب آسيوي، مساهما في وضع الكرة اليابانية على الخريطة العالمية بعدما انطلق الدوري الاحترافي فيها العام 1993.

ومهد ميورا طريق الأندية الأوروبية أمام اللاعبين اليابانيين، بعدما انضم إلى جنوى الإيطالي العام 1994. وفي رصيده 55 هدفا في 89 مباراة دولية مع المنتخب الياباني.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/03/2017