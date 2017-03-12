اليمين الفرنسي يعتذر بعد نشر كاريكاتور اعتبر "معاديا للسامية"

اعتذر حزب "الجمهوريون" اليميني الفرنسي عن نشر كاريكاتور "معاد للسامية" يظهر فيه المرشح المستقل إيمانويل ماكرون بالصورة النمطية للمصرفي اليهودي، وندد السبت فرانسوا فيون مرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية بهذا الرسم.

ندد مرشح اليمين الفرنسي إلى الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون السبت بنشر حزبه "الجمهوريون" كاريكاتورا "معاديا للسامية" يظهر فيه منافسه المرشح المستقل إيمانويل ماكرون بالصورة النمطية للمصرفي اليهودي.

وكان الحزب اليميني قد نشر الجمعة هذا الكاريكاتورعلى حسابه في موقع تويتر، لكنه ما لبث أن أزال التغريدة مساء اليوم نفسه وقدم "اعتذارا" عن هذا الخطأ.

والكاريكاتور المثير للجدل وعنوانه "الحقيقة على المجرّة ماكرون" يستعير الصورة النمطية للمصرفي اليهودي ليصور المرشح ماكرون بأنف معقوف مرتديا بزة رسمية وربطة عنق ومعتمرا قبعة القندس الدائرية الطويلة، ويحمل بيساره سيكارا وبيمينه منجلا أحمر. ويتوسط هذا الرسم صور 12 شخصية من اليسار والوسط أعلنت تأييدها لماكرون.

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وندد بنجامين غريفو المتحدث باسم ماكرون بالكاريكاتور، معتبرا إياه "مقلقا للغاية" لأنه مستقى من "الخيال المعادي للسامية".

والسبت ندد فيون بالكاريكاتور، معتبرا في بيان أن "المعركة قاسية ولكن يجب أن تبقى شريفة"، ومشددا على أنه لا يمكنه أن يتساهل مع نشر حزبه "رسوما كاريكاتورية تستعيد رموزا من الدعاية المعادية للسامية".

وأظهر استطلاع للرأي نشر الجمعة أن ماكرون، الذي يقول إنه سياسي لا ينتمي "لا إلى اليمين ولا إلى اليسار"، سيحل أولا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نيسان/أبريل، متقدما بفارق طفيف على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ما يضع فيون في المركز الثالث بعدما اهتز موقعه جراء فضيحة الوظائف الوهمية المفترضة لزوجته بنلوب واثنين من أولاده.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 12/03/2017