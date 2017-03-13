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أفريقيا

انهيار أرضي في مكب للنفايات بإثيوبيا يودي بحياة أكثر من 46 شخصا

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/03/2017

أودى انهيار أرضي في مكب للنفايات السبت في أديس أبابا بحياة أكثر من 46 شخصا على الأقل وإصابة 28 آخرين. وأغلب الضحايا هم من المشردين الذين ينبشون النفايات بحثا عن كل ما له قيمة.

قتل 46 شخصا على الأقل وأصيب 28 آخرون بجروح في انهيار أرضي هائل في مكب للنفايات في ضواحي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات.

وأفادت المتحدثة باسم مجلس بلدية أديس أبابا، دغماويت موغيس، أن "عدد القتلى بلغ الآن 46 هم 32 امرأة و14 رجلا"، بعدما كانت تحدثت عن مقتل 30 في الانهيار الذي حدث ليل السبت

وقال رئيس مكتب الاتصالات في مدينة أديس أبابا لوكالة فرانس برس إن كتلة النفايات التي انهارت مساء السبت جرفت أكثر من 30 منزلا عشوائيا لأشخاص يعيشون في مكب كوشي أحد أكبر مكبات البلاد. فيما كانت ست جرافات تبحث عن ناجين أو جثث.

وأضاف "نتوقع ارتفاع عدد الضحايا" مشيرا إلى أن الانهيار طال مساحة "كبيرة نسبيا".

ومكب كوشي يعود إلى أكثر من أربعين عاما ويعتبر واحدا من أهم مواقع النفايات في ضواحي أديس أبابا التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة مع نمو ديمغرافي سريع.

وأغلب الضحايا هم من المشردين الذين ينبشون النفايات بحثا عن كل ما له قيمة، بحسب موغيس.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/03/2017

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