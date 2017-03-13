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الشرق الأوسط

اليونيسيف: مقتل أكثر من 1500 طفل في اليمن منذ بداية التدخل العسكري السعودي

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/03/2017

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن مقتل أكثر من 1500 طفل في اليمن منذ بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015.

أودت الحرب في اليمن بحياة حوالي 7700 قتيل، بينهم 1546 طفلا على الأقل منذ تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة ضد الحوثيين، كما ذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة الاثنين.

وذكرت اليونيسيف أنه بين آذار/مارس 2015 و 10 آذار/مارس الحالي، قتل 1،546 طفلا على الأقل وأصيب 2،450 آخرين بتشوهات في اليمن. وبين هؤلاء 1022 من الفتيان و478 من الفتيات و 46 طفلا "لم يعرف جنسهم".

وخلال هذه الفترة، أدت الحرب إلى إصابة 1801 من الفتيان و649 من الفتيات بتشوهات، بالإضافة إلى تجنيد 1572 قاصرا للقتال، وفقا للبيان. وأكدت الوكالة الأممية أنها أحصت 212 هجوما على مدارس و95 هجوما على مستشفيات خلال نفس الفترة.

وقد احتدم النزاع منذ آذار/مارس 2015 إثر تدخل تحالف عسكري عربي تقوده السعودية لدعم القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بمواجهة الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر النزاع عن مقتل ما لا يقل عن 7700 شخص وإصابة 42550 بجروح منذ تدخل قوات التحالف العربي.

 

  

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/03/2017

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