جولة محادثات سورية مرتقبة في آستانة والمعارضة تتمسك بالتأجيل

أعلن وزير خارجية كازخستان الاثنين أن روسيا وتركيا وإيران تسعى إلى عقد جولة جديدة من المحادثات السورية في أستانة إلا أن المعارضة السورية لا تزال متمسكة بطلب التأجيل.

قال خيرت عبد الرحمنوف وزير خارجية كازاخستان اليوم الاثنين إن روسيا وتركيا وإيران ماضية في جهودها لعقد جولة جديدة من المحادثات السورية في كازاخستان رغم طلب من المعارضة السورية بتأجيل الاجتماع.

وقال عبد الرحمنوف للبرلمان "ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى حضور الاجتماع" مضيفا أن وفودا بدأت بالفعل تصل إلى العاصمة أستانة.

ودعت جماعات من المعارضة السورية المسلحة الأسبوع الماضي لتأجيل المحادثات وقالت إن عقد المزيد من الاجتماعات يعتمد على ما إذا كانت الحكومة وحلفاؤها سيلتزمون بوقف إطلاق نار أعلن مؤخرا من السابع إلى العشرين من مارس/آذار.

ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من محادثات آستانة في 14 و 15 مارس آذار. وسعت الاجتماعات السابقة إلى تثبيت وقف إطلاق نار هش توسطت فيه روسيا وتركيا في ديسمبر/كانون الأول. وتساند تركيا جماعات من المعارضة المسلحة السورية فيما تدعم روسيا الرئيس بشارالاسد.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 13/03/2017