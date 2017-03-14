لجنة تحقيق دولية: القوات السورية تعمدت قصف مصادر المياه في دمشق

ذكرت لجنة تحقيق دولية الثلاثاء أن القوات الجوية السورية تعمدت قصف مصادر المياه بدمشق في ديسمبر/كانون الأول لتقطع الإمدادات عن 5.5 مليون شخص، وهو ما يعتبر بمثابة جريمة حرب. وأضافت اللجنة بأنها لم تعثر على أدلة تؤكد تعمد الجماعات المسلحة تلويث وتدمير إمدادات المياه كما ذكرت الحكومة حينها.

قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن القوات الجوية السورية قصفت عمدا خزان المياه الرئيسي الذي يغذي العاصمة في ديسمبر/كانون الأول 2016 مما يصل إلى حد جريمة حرب. وقطعت بذلك إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها.

وقالت اللجنة إنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعمت الحكومة السورية حينها.

واعلنت اللجنة في وثيقة عرضتها امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان "المعلومات التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد ان قصف" خزان المياه الواقع في وادي بردى، البلدة التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة على بعد 15 كلم من العاصمة السورية، "تم من قبل سلاح الطيران السوري".

واكدت اللجنة انه خلافا لما أكده النظام السوري آنذاك، لم تقدم فصائل المعارضة على تسميم خزان المياه هذا.

وجاء في التقرير "لم تظهر مؤشرات على أشخاص يعانون من عوارض مرتبطة بتسمم المياه قبل 23 كانون الاول/ديسمبر"، التاريخ الذي حصل فيه القصف.

وقالت اللجنة ان "القصف الجوي" الذي شنه النظام السوري ادى انذاك الى "الحاق اضرار كبرى بالخزان" وحرم اكثر من خمسة ملايين شخص من المياه العذبة.

وخلص المحققون إلى القول "فيما كان هناك مقاتلون من فصائل مسلحة قرب الخزان عند وقوع الهجوم، فإن التقدم العسكري الذي تحقق بفضل الهجوم كان غير متكافىء اطلاقا مقارنة مع الاثر الذي تركه على السكان المدنيين" ما يمكن "اعتباره جريمة حرب".

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، استعاد الجيش السوري منطقة وادي بردى التي كانت خارجة عن سيطرته منذ 2012 وهي منطقة اساسية لامداد العاصمة بالمياه.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب



نشرت في : 14/03/2017