عاصفة ثلجية قوية تستعد لاجتياح شمال شرق الولايات المتحدة

تستعد الولايات المتحدة ولاسيما مدينة نيويورك لمواجهة أقوى عاصفة ثلجية ستضرب البلاد، ومن المتوقع أن يصل مستوى الثلج إلى 60 سنتيمترا. مما استدعى تأجيل اجتماع بين دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليوم الجمعة. وحذرت مصلحة الأرصاد الوطنية من وصول العاصفة التي أسموها "ستيلا" اعتبارا من منتصف ليل الاثنين والتي قد تستمر 24 ساعة في منطقة نيويورك وصولا إلى الجنوب في نيوجيرسي وشمالا إلى كونيتيكت.

بعد شتاء معتدل على غير العادة، تستعد مدينة نيويورك والولايات المتحدة الاثنين لمواجهة أقوى عاصفة ثلجية لهذا الموسم يتوقع أن تضرب البلاد ليلا حيث يمكن أن تصل سماكة الثلوج في بعض المناطق إلى 60 سنتيمترا.

وأصدرت مصلحة الأرصاد الوطنية تحذيرا من وصول العاصفة التي أطلق عليها اسم "ستيلا" اعتبارا من منتصف ليل الاثنين (5,00 ت غ الثلاثاء) على أن تستمر لـ24 ساعة في منطقة نيويورك وصولا إلى الجنوب في نيوجيرسي وشمالا إلى كونيتيكت.

وأرجئ اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المقرر الثلاثاء في واشنطن إلى الجمعة، بسبب هذه العاصفة.

ومن المتوقع ان يبدأ تساقط الثلوج منتصف الليل (5،00 ت غ الثلاثاء) ويزداد كثافة ابتداء من الساعة 6،00 (13،00 ت غ) حتى منتصف النهار، مشكلة طبقات من 5 إلى 10 سنتيمترات في الساعة، قبل أن يتراجع بعد الظهر.

والمناطق الأكثر تعرضا للعاصفة فترة 24 ساعة أي حتى منتصف ليل الثلاثاء، هي نيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا وجنوب كونيتيكت حيث يعيش حوالى 19 مليون شخص.

لكن من المتوقع تساقط ثلوج من كارولاينا الشمالية حتى ولاية ماين الشمالية، مرورا بواشنطن الواقعة على حدود المنطقة التي ستضربها العاصفة.

ومن المتوقع أن تبلغ سماكة الثلوج من 30 إلى 60 سنتم في بعض المناطق، وتتساقط كميات قياسية على نيو إنغلاند.

وفي هذه الظروف، ستتقلص التنقلات إلى أقصى حد ممكن، ودعي الناس إلى ملازمة منازلهم، على ألا يغادروها إلا في الحالات الطارئة.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من إمكان انقطاع التيار الكهربائي.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دو بلازيو "نتوقع عاصفة كبيرة الثلاثاء، وعلى سكان نيويورك الاستعداد للثلج والطرق الخطرة"، داعيا إلى تجنب التنقلات غير الضرورية، واستخدام وسائل النقل المشترك. ودعا أيضا إلى إغلاق كل المدارس في المدينة. وطلب حاكم الولاية من السكان ألا يعرضوا أنفسهم للمجازفة.

وأعلنت البلدية أنها ستنشر حوالى 1600 كاسحة ثلوج و689 عبوة لرش الملح، وأنها استنفرت جميع العاملين في دائرة التنظيف للعمل دوامات يستمر الواحد منها 12 ساعة.

وحتى لو أن السلطات لم تعلن عن شيء بعد، من المتوقع جدا أن تسجل حركة الطيران اضطرابا كبيرا في مطارات المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/03/2017