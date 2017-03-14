شركة صينية تتخلى عن 200 مليون دولار لصالح صهر ترامب

ذكرت وكالة بلومبرغ الاثنين أن مجموعة "كوشنر كومبانيز" التي تعود لأسرة جاريد كوشنار صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب لن تسدد سوى خمس قيمة قرض بنحو 250 مليون دولار وستحصل على نحو 400 مليون دولار من مجموعة "أنبانغ للتأمين" الصينية بعد بيع ناطحة سحاب على الجادة الخامسة في مانهاتن. وذكرت الوكالة أن الصفقة تدفع للتساؤل حول "أمور تتعلق بالأمن القومي" خاصة أن أنبانغ تقيم "علاقات غامضة مع السلطة الصينية" بحسب الوكالة.

كشفت وكالة بلومبرغ أن المؤسسة التي تملكها أسرة جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تسدد سوى خمس قيمة قرض بنحو 250 مليون دولار وذلك في إطار صفقة عقارية مع شركة صينية كبرى.

وتابعت الوكالة الإخبارية أن مجموعة "كوشنر كومبانيز" ستحصل أيضا على نحو 400 مليون دولار من مجموعة "أنبانغ للتأمين" لقاء بيع ناطحة سحاب على الجادة الخامسة الفاخرة في مانهاتن بقلب نيويورك. وتعتبر هذه الصفقة التي تقارب قيمتها الإجمالية أربعة مليارات دولار "متساهلة بشكل غير معتاد" لصالح مجموعة كوشنر.

وبموجب الصفقة مع أنبانبغ التي تقيم "علاقات غامضة مع السلطة الصينية"، بحسب بلومبرغ وبالتالي تطرح "أسئلة متعلقة بالأمن القومي"، فقد تم تحديد قيمة المبنى المؤلف من 41 طابقا بـ2,85 مليارات دولار مما يجعله الأغلى في مانهاتن.

وتنص الصفقة أيضا على خفض قيمة قرض سابق قامت به مجموعة كوشنر التي يملكها زوج إيفانكا ترامب في العام 2011 إلى الخمس بحيث انتقل من 250 إلى 50 مليون دولار.

وأكد متحدث باسم المجموعة جيمس يولس أن أيا من هذه المعلومات يمكن أن يحمل على الاعتقاد بوجود تضارب في المصالح مع أن كوشنر هو المستشار المقرب للرئيس الأمريكي.

وبعد أن كانت مجموعة كوشنر اقترضت لدى مصرف "باركلايز" بقيمة 115 مليون دولار، إلا أن القرض تم بيعه إلى مستثمرين قبل أن يعاد تقييمه إلى 250 مليون دولار.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 14/03/2017