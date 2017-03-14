مطرح.. أول مدينة ذكية في سلطنة عمان

في "الحياة" السعودية، ثلاثة أعضاء في الشورى السعودي يطالبون بتعيين نائبة لوزير العمل، وفي "الإمارات اليوم"، قرار وزاري بإنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات، وفي "الرأي الكويتية"، إقبال غير مسبوق على السندات الكويتية، وفي الوطن العمانية، أول مدينة ذكية عمانية، وفي "الثورة اليمنية"، انطلاق موسم التين الشوكي سيخفف من ســوءِ التغذية في اليمن. وكاريكاتير "البيان" الإماراتية حول توتر العلاقات بين تركيا وهولاندا.

ونبدأ من صحيفةِ "الحياة"، التي تناولت على غلافِها مطالبةَ ثلاثة أعضاء في مجلسِ الشورى السعودي بتعيينِ نائبةٍ لوزيرِ العمل والتنمية الاجتماعية، ومنحِها صلاحيات واسعة. وبحسب الصحيفة، فقد برَّر الأعضاء الثلاثة توصيتَهم بالتحديات الملحة التي تواجِه الجانبَ الاجتماعي في الوقتِ الراهن، بعد دمجِ وزارتيْ العمل والشؤون الاجتماعية، ومنها ضرورة تنمية المرأة والأسرة والطفل وفئة الشباب.

وذكر الأعضاء الثلاثة أن من أهداف «رؤية المملكة 2030» رفع نسبة مشاركة المرأة في القوةِ العاملة من 22 إلى 30 في المئة، لافتين إلى أن للدولة توجه متدرج نحوَ تعزيزِ حضور المرأة في الشأن العام، وتمكينِها من المناصب القيادية.

أما صحيفة "الامارات اليوم"، فتناولت على غلافِها قراراً وزارياً بإنشاءِ النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات ومقرُها أبو ظبي. النائب العام للدولة حــمــد ســيــف أوضح أن هذه النيابة تختصُ بــالــتــحــقــيــقِ والـــتـــصـــرُف ومــبــاشــرة الدعوى الجزائية في جرائم استعمال )الانترنت) في المساس بالآداب العامة، والاتجار بالبشر، والترويج غير القانوني للأسلحة والــذخـيـرة والمتفجرات، وجــمــع الــتــبرعــات، والــتـحــريـض والـدعــوة إلى التظاهرات أو مسيرات.

إضافة إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن النيابةَ الاتحادية ستــخــتــصُ بــجــرائــم الانترنت المتعلقة بالإساءةِ إلى الذاتِ الإلهية أو إلى المقدّسات.

إلى الكويت، والتي نجحت في إثباتِ مكانتِها المالية المميزة في الأسواقِ العالمية، حيث فاقَ الطلب على اكتتابِ في سندات السيادية الدولية ثلاثة أضعاف تقريباً، كما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية. ووصل الطلب على اكتتابِ السندات السيادية الدولية إلى أكثر من 29 مليار دولار. مصادر مطلعة توقّعت أن يكونَ حجمُ الإصدار ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، وهو الذي يهدفُ إلى سدِّ العجز والفجوة في الموازنة بسببِ انخفاضِ أسعارِ النفط.

وبناء على هذه الأرقام والمعطيات، فإن الإصدارَ الكويتي يُعد من أنجح إصدارات السندات السيادية في منطقة الخليج ككل، بحسب ما قرأنا من صحيفة "الراي".

و في سلطنة عمان، حيث من المُنتظر أن تتحولَ مَطرح إلى أولِ مدينةٍ ذكية عُمانية تضمُ تقنيةَ المعلوماتِ والاتصالات وحلول الانترنت، لإدارةِ البنية الأساسية للمدينة، من أجلِ حياة ذات جودة أفضل، بحسب ما ورد في صحيفة "الوطن العمانية".

وفي السياق، لفتت الصحيفة إلى تصريح للأمين العام المساعد لتنمية الابتكار لمجلسِ البحث العلمي، أكد فيه أن مبادرةَ المدينةِ الذكية يَجري العملُ عليها، وهناك نموذجٌ يَعمل عليه مجلس البحث العلمي وبناء عليه ستتم دراستُه وتقييمُه.

وفي اليمن، التي انطلقَ فيها موســمُ فاكهةِ "التين الشــوكي" هذا العام باكراً، ىووفق استطلاعٍ لصحيفةِ "الثورة اليمنية"، فإن هذه الفاكهة لا تزال محرومة مــن الولوج للســوقِ الدولية للعام الثالث عــلى التوالي، فيما كانت أســواقُه في انتظارهِ في كلٍ مــن لبنــان وتركيا ودول الخليج، إلاّ أن خبراءَ تغذية يؤكدون أن الاهتمامَ بزراعتِه وتســويقِه ســتكونُ له فوائدَ اقتصادية عالية للمنتجين من ناحية، وتغذوية من ناحية أخرى، فهو بإمكانه التخفيف من ســوءِ التغذية لذوي الدخل المحدود بســبب الحصار على اليمن.

والختام مع كاريكاتير لعامر الزعبي في صحيفة "البيان" الإماراتية، تناول فيه توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقاتُ بين تركيا وهولندا، إثرَ منعِ السلطات الهولندية هبوطَ طائرةِ وزير الخارجية التركي على أراضيها، وإلغاء لقائه مع مواطنيه حول الاستفتاءِ الشعبي على التعديلاتِ الدستورية.



إعداد فرانس 24