ليبيا: القوات الموالية لحفتر تشن هجوما لاستعادة ميناء راس لانوف النفطي

شنت قوات شرق ليبيا هجوما بريا عنيفا الثلاثاء لاستعادة ميناء راس لانوف الرئيسي في منطقة الهلال النفطي من فصيل منافس. ونشر الجيش الوطني الليبي قوات برية ونفذ ضربات جوية في المنطقة. وأكد مسؤول عسكري ليبي أن القتال لا يزال مستمرا.

قال مسؤول عسكري ليبي كبير إن قوات شرق ليبيا شنت هجوما بريا اليوم الثلاثاء لاستعادة ميناء راس لانوف النفطي وهو أحد مرفأين فقدت القوات السيطرة عليهما هذا الشهر. وينشر ما يعرف بالجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق قوات برية وينفذ ضربات جوية فيما يستعد لمحاولة استعادة ميناءي راس لانوف والسدر من فصيل منافس يعرف باسم سرايا الدفاع عن بنغازي. وأكد أكرم بوحليقة، وهو قائد في الجيش الوطني الليبي في مدينة أجدابيا القريبة، تقارير إعلامية محلية عن بدء هجوم مضاد.

وأطلق تقدم سرايا الدفاع عن بنغازي في السدر وراس لانوف في الثالث من مارس آذار شرارة جولة جديدة من القتال للسيطرة على الهلال النفطي الليبي وهو منطقة ساحلية تقع إلى الجنوب الغربي من بنغازي مما أثار مخاوف من تصاعد العنف وعرقلة جهود الدولة العضو في أوبك لإنعاش إنتاجها النفطي.

ويقف كل من الجيش الوطني الليبي وسرايا الدفاع عن بنغازي في معسكر مختلف في الصراع المتقطع الذي اندلع في 2014 بين فصائل تتمركز في شرق ليبيا وغربها. وسيطر الجيش الوطني على موانئ الهلال النفطي في سبتمبر أيلول لينهي حصارا طويلا للمنطقة مما أتاح للمؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج لأكثر من المثلين. ومنذ التقدم الذي أحرزته سرايا الدفاع عن بنغازي تراجع الإنتاج ثانية من 700 ألف برميل يوميا إلى 615 ألفا مع تعطل العمليات في السدر وراس لانوف. ويسيطر الجيش الوطني على ميناءي البريقة والزويتينة القريبين من بنغازي.

استعادة ميناءين نفطيين

وفي وقت لاحق أعلنت قوات شرق ليبيا أنها استعادت السيطرة على ميناءي رأس لانوف والسدر النفطيين الثلاثاء من فصيل منافس كان سيطر عليهما في وقت سابق هذا الشهر.

وقال المتحدث العسكري أحمد المسماري لرويترز إن قوات الجيش الوطني الليبي المتمركزة في شرق ليبيا تطارد قوات من سرايا الدفاع عن بنغازي صوب بلدة بن جواد التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الغرب من السدر.

وقال أكرم بوحليقة القائد بالجيش الوطني الليبي في مدينة أجدابيا القريبة أيضا إن مقاتلي سرايا الدفاع عن بنغازي يتراجعون صوب بن جواد.

ولم يتسن التحقق من تلك المزاعم من مصادر مستقلة.



فرانس24/ رويترز



نشرت في : 14/03/2017