الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

فرانسوا هولاند يقضي الوقت بدل الضائع في قصر الإليزيه!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

تبرئة مبارك... نهاية رمزية للثورات!!

للمزيد

وجها لوجه

موريتانيا.. هل تضع التعديلات الدستورية البلاد على مفترق طرق؟

للمزيد

النقاش

تركيا - الاتحاد الأوروبي: أردوغان يُصعّد وأوروبا تندد

للمزيد

وقفة مع الحدث

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: اسبوع حاسم لفيون وحفيد شيراك يسير مع ماكرون

للمزيد

ضيف اليوم

الرقة.. معركة الحسابات الكبرى

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ماكرون يريد تغيير القوانين لمنع تجاوزات رجال السياسة!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الخلاف يصل إلى الذروة بين هولندا وتركيا!!

للمزيد

ضيف ومسيرة

جاك لانغ - رئيس معهد العالم العربي في باريس ج2

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

محكمة العدل الأوروبية تجيز للمؤسسات منع موظفيها من إبراز رموز دينية كالحجاب

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/03/2017

نظرت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ في قضيتين في بلجيكا وفرنسا بعد إدعاء مسلمتين أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب الحجاب، وأجازت المحكمة للمؤسسات الأوروبية حظر ارتداء رموز سياسية أو فلسفية أو دينية كالحجاب الإسلامي في العمل.

أعلنت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب. وقررت المحكمة البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته

وتابعت المحكمة إن "منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين أو العقيدة".

في القضية الأولى لم تكن سميرة أشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها كعاملة استقبال في العام 2003 من قبل مجموعة "جي 4 اس" للمراقبة والأمن.

لكن وبعد مرور ثلاث سنوات أبلغت مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهيا ثم خطيا وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية. وقامت الشركة بطرد أشبيتا في العام 2006.

إلا أن المحكمة أضافت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر التمييز على أساس الدين لكن ما قامت به شركة "جي 4 اس" يندرج في إطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما أنه لا يتم استثناء أي أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بـ"تمييز غير مباشر".

وأضافت أن شرط الحيادية يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص ينتمون إلى دين أو عقيدة معينة ويجب أن يتم تبريره من خلال "هدف مشروع" وعبر "سبل ضرورية ومؤاتية". وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على محكمة النقض البلجيكية المكلفة الملف البت في هذه النقاط.

وفي القضية الفرنسية، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن متعاملا مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدمات هذه الشركة إذا قامت بها موظفة محجبة. والأمر يتعلق بمهندسة وظفتها شركة "ميكروبول" الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها إليها في العام 2008.

لكن أحد زبائن الشركة اشتكى بعد لقاء مع المهندسة بأنه "لا يريد أن يكون هناك حجاب في المرة المقبلة"،. ونقلت "ميكروبول" الشكوى إلى الموظفة المعنية لكنها رفضت وتمت إقالتها في حزيران/يونيو 2009.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/03/2017

  • لوكسمبورغ

    محكمة العدل الأوروبية تنظر الثلاثاء قضية حظر الحجاب أثناء العمل

    للمزيد

  • تركيا

    في ضربة جديدة للعلمانية.. تركيا ترفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجيش

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا تسمح للشرطيات بارتداء الحجاب

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي