مارين لوبان تدعم الهولندي خيرت فيلدرز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية

عشية الانتخابات التشريعية في هولندا التي تجرى الأربعاء 15 آذار/مارس الجاري، أعلنت زعيمة "الجبهة الوطنية" المتطرفة مارين لوبان دعمها لمرشح اليمين الهولندي خيرت فيلدرز واصفة إياه بالصديق والوطني.

أعلنت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية في فرنسا الثلاثاء مرة جديدة دعمها لحليفها الهولندي خيرت فيلدرز الذي وصفته بـ"الصديق" و"الوطني" عشية الانتخابات التشريعية في هولندا. وقالت لوبان في حديث مع "إذاعة فرنسا الدولية" وتلفزيون "فرانس 24" إن "خيرت فيلدرز ليس من اليمين المتطرف إنه وطني".

وتتوقع استطلاعات الرأي حصول فيلدرز على ما بين 20 و24 مقعدا في البرلمان الهولندي المكون من 150 نائبا.

وأضافت لوبان التي تتصدر استطلاعات الرأي بالنسبة إلى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث والعشرين من نيسان/ابريل "في كل مرة يقوم بها شخص بالتصدي للهجرة المكثفة في بلد ما ينعت بالشعبوي والعنصري وكاره الأجانب (...) هل يحق لنا معارضة الهجرة من دون ان نتعرض للشتائم؟".

ويشكل نواب الجبهة الوطنية برئاسة لوبان مع نواب حزب الحرية برئاسة فيلدرز مجموعة مشتركة في البرلمان الأوروبي.

حرب على "أسلمة "البلاد

ويجاهر المرشح الهولندي البالغ الثالثة والخمسين من العمر بحربه المفتوحة على ما يسميه "أسلمة" بلاده، ويطالب بإقفال المساجد ويشبه القرآن بكتاب "كفاحي" لأدولف هتلر.

مداخلة حول مرشح اليمين المتطرف خيرت فيلدرز في الانتخابات التشريعية في هولندا

كما تهجم خلال الفترة الأخيرة على من سماهم "الرعاع المغاربة"، وأدين بالتمييز في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما أعلن بعد الانتخابات البلدية في آذار/مارس 2014 أنه يريد "مغاربة أقل" في هولندا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان فوز محتمل لفيلدرز في هولندا قد يعطيها "دفعا" خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، قالت إنها ليست "بحاجة لانتصار الصديق خيرت فيلدرز" للفوز. واعتبرت أنه يوجد حاليا "لدى الشعوب الأوروبية رفض كثيف للاتحاد الأوروبي وما يمثله، وللعولمة المتوحشة وللهجرة المكثفة".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 14/03/2017