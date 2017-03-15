ترامب يلتقى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

التقى الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهذا الاجتماع هو الأول على هذا المستوى منذ انتهاء ولاية باراك أوباما.

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أول اجتماع على هذا المستوى منذ تولي ترامب الحكم. وكانت العلاقات الأمريكية مع المملكة المحافظة قد اتسمت بالصعوبة في عهد باراك أوباما.

وأجرى الرجلان محادثات في المكتب البيضاوي بحضور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكمستر.

وكان الأمير محمد قد أقر مجموعة من الإصلاحات تحت مسمى "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.

وأصبح الأمير محمد الرجل القوي في المملكة مع جمعه المناصب من وزير الدفاع الى النائب الثاني لرئيس الوزراء والمستشار الخاص للملك. كما يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف على أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم.

وشهدت العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تدهورا في ظل إدارة أوباما، وخصوصا بشأن الأزمة السورية مع رفض واشنطن شن عملية عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وقبل أيام قليلة من تنصيب ترامب رئيسا، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن تفاؤله حيال العلاقات مع البيت الأبيض.

وقال في هذا السياق "عندما نرى الخطوط العريضة التي وضعتها الإدارة الأمريكية الجديدة" فمن الواضح أن "مصالحنا تتطابق".

وتتهم السعودية باستمرار إيران بالتدخل في شؤون الدول العربية ومنها اليمن، حيث تدعم طهران الحوثيين الشيعة ضد الحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 15/03/2017