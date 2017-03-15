إلغاء رحلات وإغلاق مدارس مع بدء عاصفة ثلجية في شمال شرق أمريكا

ضربت عاصفة ثلجية قوية الثلاثاء شمال شرق الولايات المتحدة، نجم عنها إغلاق المدارس وإلغاء آلاف الرحلات، وتأجيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

أدت عاصفة ثلجية قوية الثلاثاء إلى إغلاق المدارس في شمال شرق الولايات المتحدة وإلغاء آلاف الرحلات، وتأجيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وكانت مصلحة الأرصاد توقعت أن يرافق العاصفة التي أطلق عليها اسم "ستيلا"، تساقط ثلوج في بعض المناطق من نيويورك وأن يصل ارتفاعها إلى 61 سم، ورياح بسرعة 95 كيلومترا في الساعة.

لكن المصلحة خفضت توقعاتها لتراكم الثلوج في أكبر مدينة أمريكية، وقالت إن العاصفة تحركت على الساحل.

وقال خبير الأرصاد الجوية جو بولينا "نتوقع تساقط ثلوج بارتفاع 10 إلى 15 سم في معظم مناطق مدينة نيويورك، وربما 15 سم في الأجزاء الشمالية من المدينة، وبكميات أقل في لونغ آيلاند".

وفي واشنطن يتوقع تساقط الثلوج والأمطار خلال الصباح وتساقط الثلوج عند الظهر.

وقد أرجئ اللقاء الأول بين دونالد ترامب وأنغيلا ميركل الذي كان مقررا الثلاثاء في البيت الأبيض إلى الجمعة.

ترامب يواجه أول عاصفة منذ توليه الرئاسة

أكد ترامب الذي يواجه أول عاصفة كبيرة منذ توليه الرئاسة، أن الإدارة مستعدة لمواجهة هذه العاصفة المتأخرة. وقال "فلنأمل في ألا تكون قوية بقدر ما توقعه البعض وهذا عادة ما يحصل"، داعيا المواطنين إلى التقيد بتعليمات السلطات.

وقد ألغيت حتى الآن أكثر من 6800 رحلة، منها أكثر من 2300 متوجهة إلى أو منطلقة من مطارات نيويورك وجي.إف كينيدي ولاغوارديا ونيوأرك، وحدها، كما ذكر مركز "فلايت أوير" الذي يحصي الرحلات المتأخرة أو الملغاة.

وصدر أيضا تحذير من الفيضانات على طول السواحل، ومن غير المستبعد حصول انقطاع في التيار الكهربائي.

وسيغلق مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الرئة الاقتصادية للولايات المتحدة. وستبقى بورصة وول ستريت مفتوحة.

وأعلن متحف متروبوليتان للفنون، أن مواقعه الثلاثة ستبقى مغلقة الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/03/2017