أبوظبي: الحكم على صحافي أردني بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة رموز الدولة"

أصدرت محكمة في أبوظبي حكما بسجن الصحافي الأردني تيسير النجار، الموقوف منذ عام 2015، ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية وإبعاده، بتهمة "إهانة رموز الدولة". وكان النجار انتقد موقف عدة دول منها الإمارات من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

حكمت محكمة في أبوظبي الأربعاء بسجن صحافي أردني ثلاث سنوات بسبب تعليقات كتبها على فيس بوك اعتبرت مهينة لرموز دولة الإمارات.

وقالت نقابة الصحافيين الأردنيين إن الصحافي هو تيسير النجار، الذي أثار توقيفه في الإمارات عام 2015 موجة من الانتقادات من منظمات حقوقية.

واكتفت وكالة الأنباء الإماراتية بالإعلان أن حكما صدر بحق مواطن أردني بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة 500 ألف درهم (128 ألف يورو) وإبعاده، ومصادرة الأجهزة المستخدمة وإغلاق حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"تهمة إهانة رموز الدولة".

وأوقف النجار عام 2015 ووجهت إليه تهمة انتهاك القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية لانتقاده موقف عدة دول منها الإمارات من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

وتنص المادة 29 في القانون على تجريم كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي "معلومات وتصريحات أو شائعات (...) ذات طبيعة ساخرة أو مسيئة لسمعة وهيبة أو مكانة الدولة أو كل ما يرمز إليها".

وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني لفرانس برس إن النقابة التي عينت محاميا للنجار تأمل تبرئته في "مرحلة الطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا".

وقال المومني "نأمل بما نعرفه ونعلمه عن نزاهة وعدالة القضاء الإماراتي أن يتم إعلان براءة الزميل النجار في المرحلة الثانية والقرار القطعي".

ونددت منظمة العفو الدولية في تصريح لفرانس برس بالحكم، ورأت فيه "هجوما شائنا على حرية التعبير".

وقالت سماح حديد مساعدة المدير الإقليمي للمنظمة في بيروت إن النجار "سجين رأي ويجب أن يفرج عنه على الفور وبلا شرط".

ووصفت الحكم بأنه رسالة وجهتها السلطات الإماراتية إلى "كل من يجرؤون على التعبير عن آرائهم في البلاد".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/03/2017