السعودية: مقتل جندي في إطلاق نار في منطقة القطيف

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية الأربعاء عن مقتل جندي بإطلاق نار في منطقة القطيف، ذات الغالبية الشيعية، شرق المملكة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الأربعاء مقتل جندي في عملية إطلاق نار في القطيف التي تسكنها غالبية شيعية في شرق المملكة، في ثاني حادث من نوعه في غضون عشرة أيام.

وقال متحدث باسم الوزارة بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إنه "عند الساعة السابعة والنصف من مساء (16,30 تغ) الثلاثاء (...) اشتبهت دورية أمن بإحدى السيارات (...) قرب مستشفى القطيف".

وأضاف أنه "عند مبادرة قائد الدورية الجندي أول فهد قاعد الرويلي باعتراضها، بادر من فيها بإطلاق النار مما نتج عن استشهاده (...) فيما تمكن زميل الشهيد في الموقع من إعطاب سيارة الجناة".

وتابع أن المهاجمين ترجلوا من السيارة "وهم يطلقون النار بشكل عشوائي غير مكترثين بسلامة الموجودين والمارة"، وقاموا بالاستيلاء "تحت تهديد السلاح على سيارة طبيب (...) كان بداخلها مع زوجته بمواقف المستشفى".

وشدد المتحدث الأمني على أن "عمليات المتابعة مستمرة لضبط الجناة".

والحادث هو الثاني من نوعه بعد مقتل شرطي في القطيف لدى مغادرته مركز الشرطة في سيارته الخاصة في السابع من آذار/مارس.

وبعد يومين من هذا الحادث، قتل سعودي مطلوب في قضايا "إرهابية" وأصيب شرطي بجروح في تبادل إطلاق نار وقع في القطيف أيضا.

وقتل عشرة من رجال الشرطة على الأقل منذ 2014 في هذه المنطقة النفطية التي تشهد مالشيعظاهرات متقطعة للشيعة الذين يشتكون من تمييز بحقهم.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/03/2017