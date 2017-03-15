بلدية باريس تخصص مليون ونصف يورو ... في حربها ضد الجرذان

خلال مقابلة مع أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش"، كشفت رئيسة بلدية باريس عن نيتها زيادة الإجراءات لجعل العاصمة الفرنسية أكثر نظافة. وأشارت آن هيدالغو إلى تخصيص حوالي 1,5 مليون يورو للتخلص من الجرذان في شوارع مدينة الأنوار.

أعلنت رئيسة بلدية باريس الأحد عن تخصيص مبلغ 1,5 مليون يورو للتخلص من الجرذان في الشوارع وإضافة المزيد من منافض السجائر لتصبح باريس أكثر نظافة.

وقد كشفت آن هيدالغو في مقابلة مع أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش" عن خطة مؤلفة من عشر نقاط تجعل من النظافة "أولوية" من أولويات العاصمة الفرنسية.

وتشمل هذه الإجراءات زيادة عدد عاملي التنظيف والمفتشين الصحيين وتمديد ساعات جمع النفايات وحث المطاعم والمباني على وضع المزيد من المنافض عند المداخل والمخارج.

ويجمع العمال البلديون أكثر من 150 طنا من أعقاب السجائر كل سنة في باريس.

وقالت هيدالغو "نخصص راهنا 500 مليون يورو في السنة لأعمال التنظيف وإدارة النفايات... وقد تحسن الوضع"، مؤكدة "لكنه من الواضح أن باريس ليست نظيفة بالكامل بعد".

وأضافت "أريد تسريع وتيرة الجهود وتعزيزها. وهذا الأمر على رأس أولوياتي".

وصرحت آن هيدالغو "إنها مدينة متحضرة والحفاظ على النظافة هو من مسؤولية الجميع"، داعية السكان إلى تغيير عقلياتهم وعاداتهم.

وقد تعرضت باريس لانتقادات كثيرة في كانون الأول/ديسمبر بسبب مماطلتها في اتخاذ خطوات لتحسين النظافة وإطلاقها ما عرف بـ"الحرب على الجرذان".

وشكل هذا التقاعس مصدر استياء كبير للسكان ومحط انتقاد من جانب ممثلي الحزب الجمهوري في المجلس البلدي.

وأعلن الجمهوريون عن إنشاء لجنة استقصائية مكلفة بدراسة مشكلة انعدام النظافة في باريس في أيار/مايو، إذ أنه لا بد من إجراء دراسات من هذا القبيل قبل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن "تعيد باريس مدينة نظيفة".

واعتبرت أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش" أن انعدام النظافة هو "نقطة ضعف في سياسة إدارة المدينة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/03/2017