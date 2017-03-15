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رياضة

كرة القدم: الإسباني إيكر كاسياس حارس نادي بورتو يتفوق على باولو مالديني وتشافي...

© أ ف ب | إيكر كاسياس خلال مباراته 175 في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

نص علاوة مزياني

آخر تحديث : 15/03/2017

بات حارس مرمى نادي بورتو، الإسباني إيكر كاسياس، أول لاعب يخوض 175 مباراة في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، متفوقا بمباراة واحدة على مدافع نادي ميلان والمنتخب الإيطالي السابق باولو مالديني ومباراتين اثنتين على مواطنه تشافي لاعب وسط لبرشلونة السابق.

بلغ عدد المبارايات التي خاضها حارس نادي بورتو (وريال مدريد سابقا) إيكر كاسياس في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 175 مباراة، أي بفارق مباراة واحدة على الرقم القياسي الذي كان بحوزة مدافع وقائد ميلان والمنتخب الإيطالي السابق باولو مالديني (174). ويتقدم كاسياس على مواطنه لاعب وسط نادي برشلونة وزميله في المنتخب الإسباني سابقا تشافي هرنانديز بمباراتين اثنتين (173).

للمزيد - فيديو: بكاء الحارس إيكر كاسياس عند إعلانه مغادرة ريال مدريد

وأقام كاسياس (35 عاما) الرقم الجديد مساء الثلاثاء خلال مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في تورينو أمام يوفنتوس (1-صفر لـ "السيدة العجوز").

وفاز الحارس الإسباني ثلاث مرات بالمنافسة القارية العريقة بألوان ريال مدريد، والذي شارك معه في 157 مباراة، قبل انتقاله لبورتو في 2015. 

وأمضى إيكر كاسياس مع النادي الملكي 25 عاما. وقد التحق به عام 1990 وهو في سن التاسعة من العمر فقط، وتدرج في فئاته السنية حتى طرق باب الفريق الأول عام 1999 وتربع بقوة على العرش إلى أن أصبح "أيقونة" الفريق وقائده. 

علاوة مزياني

نشرت في : 15/03/2017

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