"نقرأ لنعيش مرتين".. لبنان ضيف شرف معرض الكتاب بتونس للعام 2017

سيكون لبنان ضيف شرف دورة 2017 لمعرض تونس الدولي للكتاب التي تنطلق في 24 آذار/مارس ويشارك فيها 748 ناشرا من 29 دولة عربية وأجنبية. ويستضيف المعرض أدباء ومفكرين بينهم المفكرة والناقدة الأدبية الأمريكية من أصل هندي غياتري ستيفاك التي ستكون ضيف شرف.

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض تونس الدولي للكتاب اليوم الأربعاء أن لبنان سيكون ضيف شرف دورة هذا العام التي يشارك فيها 748 ناشرا من 29 دولة عربية وأجنبية، وهيئات ومنظمات وجمعيات. وتنظم هذه الدورة الـ33 للمعرض تحت شعار "نقرأ لنعيش مرتين".

قال شكري المبخوت مدير معرض تونس الدولي للكتاب في مؤتمر صحفي "ضيف الشرف هذه السنة هو لبنان. اخترنا لبنان لمكانتها في النهضة الفكرية والثقافة العربية ولدور الثقافة اللبنانية في الأمس القريب واليوم أيضا في تطوير الرؤية التنويرية التي تشكل أعمدة معرض تونس الدولي للكتاب".

وتابع المبخوت قائلا "لبنان هو بلد التعددية والانفتاح الفكري والثقافي ولا ننسى أن ما يجمع لبنان بتونس هذه التعددية والرؤية التنورية المنفتحة".

وأضاف "أكثر من ذلك لا وجود للنشر العربي دون النشر اللبناني.. حضور لبنان تكريم لبلد قدم خدمات كبيرة لعالم النشر والتوزيع والثقافة العربية. شرف لنا أن نستقبل لبنان".

من أبرز البلدان المشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي ينطلق في 24 مارس/آذار الحالي مصر وسوريا والجزائر وليبيا والمغرب والسعودية والأردن والإمارات العربية وسلطنة عمان وفلسطين والسودان والكويت وفرنسا والصين والأرجنتين وإيران والسنغال والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا.

ويرفع المعرض هذا العام شعار "نقرأ لنعيش مرتين" وقال المبخوت "معرض الكتاب هو مكتبة كبيرة وسوق سنوية للكتاب تمثل حسب الدراسات ... زاد العائلة التونسية من الثقافة ونرجو أن يصبح الكتاب جزءا من سلوكنا اليومي لكن في الجانب الآخر المعرض هو مهرجان فكري وأدبي وثقافي حقيقي".

وأضاف قائلا "قررنا أن نستضيف كل سنة مؤسسة عريقة من مؤسسات النشر العالمي واخترنا هذه السنة منشورات جامعة كولومبيا الأمريكية التي تأسست عام 1954 وخرجت نخبا كثيرة ولها أكثر من مئة فائز بجائزة نوبل. هذا حدث ثقافي مهم لو ندري وهو أمر استثنائي ولا يحدث دائما".

إلى ذلك، كشف المبخوت، أن المفكرة والناقدة الأدبية الأمريكية من أصل هندي غياتري ستيفاك ستكون ضيف شرف وستلقي محاضرة في هذه الدورة. وقررت اللجنة المنظمة لمعرض تونس الدولي للكتاب خفضا بنسبة 20 في المئة للناشرين المنخرطين في اتحاد الناشرين العرب.

وقال المبخوت "نسعى من خلال هذا القرار إلى جعل تونس قطبا جاذبا وجذابا للنشر العربي وأن تصبح مركزا من المراكز الكبرى في العالم العربي للكتاب، ومساندة الناشرين العرب في أداء رسالتهم الثقافية والحضارية بدعمهم تجاريا". وسيقدم خلال حفل الافتتاح جوائز الإبداع الفكري في الرواية والشعر والقصة القصيرة والترجمة والدراسات والبحوث.

يولي المعرض اهتماما كبيرا بالطفل هذه السنة عبر ركن خاص يشمل أنشطة وعروضا ترفيهية وتعليمية إضافة للكتب المتخصصة. يستضيف المعرض عددا من الكتاب والأدباء والشعراء لإلقاء محاضرات والمشاركة في الندوات الفكرية والنقدية والورش البحثية ومن بينهم سمير أمين وهالة فؤاد من مصر، ومحمد الكيلاني من تونس، وصبحي حديدي من سوريا، وفيصل دراج وليانة بدر من فلسطين، وليلى العثمان من الكويت، وأرنس وولف من ألمانيا، وأميناتا تراوري من مالي، وموسى ديمبا ديمبلي من السنغال، وحجي جابر من إريتريا، ويحيى امقاسم من السعودية.

سيحتفي المعرض هذا العام بمئوية الأديب التونسي الراحل البشير خريف الملقب "أبو الرواية التونسية" والشاعر محمد المرزقي، كما سيحتفي بمرور 150 عاما على وفاة الشاعر الفرنسي شارل بودلير. كما ستكرم الدورة الحالية عددا من رموز الفكر والأدب التونسي أمثال عفيف لخضر وحمادي صمود والطاهر لبيب وفتحي التريكي.

إلى جانب ذلك ينظم المعرض مجموعة ندوات نقدية منها "تطور الرواية العربية" و"الانتقال الديمقراطي: الحصيلة والآفاق" و"الرواية والمنفى" و"الدين والسياسية والتطرف في العالم الإسلامي". ستنظم إضافة إلى ذلك لقاءات فكرية وأمسيات للقصة القصيرة والشعر وعروض للأفلام ومسابقات.



فرانس24 / رويترز

نشرت في : 15/03/2017