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الشرق الأوسط

أكثر من 25 قتيلا في تفجير انتحاري استهدف القصر العدلي القديم بدمشق

© أ ف ب/ أرشيف | هجوم بسيارة مفخخة في دمشق في 11 مارس/آذار 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/03/2017

استهدف تفجير انتحاري ظهر الأربعاء القصر العدلي القديم في وسط دمشق مخلفا أكثر من 25 قتيلا وعشرات الجرحى لاسيما أنه وقع في فترة ازدحام، وفق الإعلام الرسمي السوري.

أعلن الإعلام الرسمي السوري أن تفجيرا انتحاريا وقع بعد ظهر الأربعاء وسط القصر العدلي القديم في دمشق مسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكر التلفزيون الرسمي في شريط عاجل أن "إرهابيا يفجر نفسه بحرم القصر العدلي القديم في دمشق ووقوع شهداء وجرحى".

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق نقلت عنه وكالة سانا الرسمية إن "الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي الانتحاري فى مبنى القصر العدلي القديم في دمشق تشير إلى ارتقاء 25 شهيدا ووقوع عدد من الجرحى".

وأكد مراسل فرانس برس في مكان الحادث أن القوات الأمنية فرضت طوقا حول القصر العدلي الواقع في منطقة الحميدية، وقطعت كافة الطرقات المؤدية إليها في وقت سارعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.

ويشمل القصر العدلي المحكمة الشرعية والمحكمة الجزائية، فيما نقلت المحكمة المدنية والاستئناف والنقض إلى القصر العدلي في منطقة المزة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المحامي الأول في دمشق قوله إن "الإرهابي استهدف المواطنين داخل القصر العدلي خلال فترة الازدحام".

وتابع "حاول الانتحاري الدخول إلى القصر العدلي ولدى محاولة عناصر الشرطة منعه ألقى نفسه إلى الداخل وفجر نفسه".

وقالت محامية كانت موجودة في القصر أثناء وقوع التفجير لوكالة فرانس برس "أصبنا بهلع شديد، كان صوت الانفجار عاليا في البهو وهرعنا للاحتماء في المكتبة في الطابق العلوي". وأضافت "كان المشهد داميا".

وهذا الانفجار هو الثاني الذي يستهدف العاصمة السورية خلال أيام قليلة، إذ قتل يوم السبت 74 شخصا، معظمهم من الزوار الشيعة العراقيين في تفجيرين استهدفا أحد أحياء دمشق القديمة وتبنتهما هيئة تحرير الشام (تضم جبهة النصرة سابقا، التي أصبحت جبهة فتح الشام بعد فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، وفصائل أخرى جهادية متحالفة معها).

ورغم بقائها في منأى عن المعارك العنيفة التي شهدتها غالبية المدن السورية الكبرى الأخرى، استهدفت العاصمة دمشق ومحيطها خلال سنوات النزاع الطويلة بتفجيرات دامية عدة أودت بحياة العشرات.

 

فرانس24/أ ف ب

 

نشرت في : 15/03/2017

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