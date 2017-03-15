دونالد ترامب دفع في 2005 ضرائب بقيمة 38 مليون دولار

كشف مسؤول في البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب دفع في العام 2005 ضرائب بقيمة 38 مليون دولار على عائدات قدرها 150 مليون دولار، مستبقا بذلك ببضع دقائق بث شبكة تلفزيونية التصريح الضريبي للملياردير لذاك العام.

قال مسؤول في البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب دفع في العام 2005 ضرائب بقيمة 38 مليون دولار على عائدات قدرها 150 مليون دولار، مستبقا بذلك ببضع دقائق بث شبكة تلفزيونية التصريح الضريبي للملياردير لذاك العام.

ومنذ دخوله المعترك السياسي يرفض ترامب نشر تصاريحه الضريبية، مخالفا بذلك تقليدا التزم به كل المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ومنذ العام الماضي أولت وسائل الإعلام الأمريكية اهتماما خاصا للتصاريح الضريبية لترامب، وذلك في مسعى منها للتحقق مما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح بين منصبه كرئيس ومصالحه كرجل أعمال.

والثلاثاء أعلنت نجمة شبكة "إم إس إن بي سي" الصحافية رايتشل مادو في تغريدة على تويتر أنها ستبث في تمام الثامنة مساء (01:00 ت غ) التصريح الضريبي لترامب للعام 2005.

ولكن قبيل حلول الساعة الثامنة أعلن مسؤول في البيت الأبيض مشترطا التحفظ على هويته أن ترامب دفع في 2005 ضرائب بقيمة 38 مليون دولار على عائدات قدرها 150 مليون دولار، مكتفيا بهذين الرقمين من دون أي تفاصيل إضافية أو وثائق.

وقال المسؤول "يجب أن يكون المرء يائسا حقا في ما خص نسبة المشاهدة لكي يرغب بانتهاك القانون من أجل بيع موضوع يتعلق بصفحتين من التصاريح الضريبية تعودان إلى أكثر من عقد من الزمن".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/03/2017