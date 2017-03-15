وزير الداخلية الفرنسي يعلن عزمه على تفكيك مخيم آخر للمهاجرين شمال البلاد

خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، قال وزير الداخلية أن بلاده ستقوم بتفكيك مخيم "غراند سينت" للمهاجرين شمال فرنسا "بأسرع ما يمكن"، وذلك عقب اندلاع صدامات داخل المخيم. وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد أقامت هذا المخيم الذي وصل عدد سكانه إلى حوالي 1500 شخص منذ إزالة مخيم "الغابة" قرب كاليه.

أعلنت فرنسا الأربعاء أن القوات الأمنية سوف تبدأ بإزالة مخيم آخر للمهاجرين على الساحل الشمالي للبلاد قرب مرفأ دونكيرك "بأسرع ما يمكن"، وذلك بعد حصول مواجهات في المخيم.

ووصل عدد المهاجرين في مخيم غراند-سينت الذي أقامته منظمة "أطباء بلا حدود" إلى حوالي 1500 شخص منذ إزالة مخيم "الغابة" ذي السمعة السيئة قرب كاليه.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ أن فرنسا سوف تسير قدما في "التفكيك التدريجي للمخيم الذي يجب أن يبدأ بأسرع ما يمكن"، مضيفا أنه "لا يمكن أن ندع الأمور تستمر بهذا الشكل".

وتحول الساحل الشمالي لفرنسا منذ أكثر من عقد إلى منطقة جذب للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا، بالرغم من أن السلطات الفرنسية تعمل بشكل مستمر على إزالة هذه المخيمات في هذه المنطقة.

وأنشأت مخيم غراند-سينت، الذي يشكل الأكراد النسبة الأكبر من قاطنيه، منظمة "أطباء بلا حدود"، وذلك لإيواء المهاجرين الذين لا بديل أمامهم سوى النوم في الخيم.

ويقصد المهاجرون منطقة الساحل الشمالي في محاولة للوصول إلى بريطانيا بواسطة الشاحنات التي تعبر المنطقة متوجهة إلى هناك، أو بدفع المال للمهربين لمساعدتهم على الانتقال إلى الضفة الأخرى للقناة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تم تفكيك مخيم "الغابة" العشوائي في كاليه وتوزيع المهاجرين الذين كانوا فيه على أنحاء متفرقة من فرنسا، ما أدى إلى صدور انتقادات قاسية من حزب الجبهة الوطنية وجماعات أخرى من اليمين المتطرف.

وانتقدت الحكومة الاشتراكية المصممة على إيقاف تمدد مخيم آخر في كاليه بريطانيا على تنصلها من صفقة لإعادة توطين المئات من القاصرين داخل المخيم.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/03/2017