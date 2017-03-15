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قراءة في الصحافة العالمية

قراءة يومية لأبرز عناوين الصحف الدولية ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 08:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 15/03/2017

بعد 6 سنوات... ماذا بقي من الربيع السوري؟

في الصحف اليوم: عودة على الذكرى السادسة لانطلاق أول شرارة للثورة السورية، وزيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن ولقائه بالرئيس ترامبب، قناة إخبارية أمريكية تنشر نسخة من تصريح لضرائب دونالد ترامب يعود للعام ألفين وخمسة، وظل اليمين المتطرف يخيم على الانتخابات التشريعية في هولندا ويضع أوروبا أمام اختبار جديد.

صحيفة العربي الجديد توقفت عند حصيلة العام الأخير لذكرى انطلاق أول شرارة للثورة السورية، وتصف الصحيفة سوريا بالبلد الشهيد، كما تصف العام ألفين وستة عشر بالعام الأسود. في هذا العام، تقول الصحيفة، لم تعد الثورة السورية تتوق إلى إسقاط نظام القتل والتعذيب فحسب بل إلى الحفاظ على ما تبقى من سوريا من البشر والحجر والتركيبة السكانية وما صمد من الطوفان. العام ألفين وستة عشر تواصل الصحيفة انتهى بمآسي مثلما بدأ تحت اعين العالم الماهر في وصف المجزرة وأساليبها وغير الراغب بمحاسبة المجرم سوريا كان أم أجنبيا ليبقى الشعب السوري وحيدا .. نقرأ في الصحيفة اللندنية.

في الخامس عشر من آذار مارس من العام 2011، نظم تجمع في العاصمة دمشق وبعده بثلاثة أيام بدأت عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى المدن الأخرى الرئيسية في البلاد، لكن وبعد ست سنوات أدت الحرب إلى مقتل مئات الآلاف وتهجير الملايين، نقرا في صحيفة ليبراسيون الفرنسية وتورد الصحيفة رسالة للاجئ سوري قادم من حلب إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية. اسمه مصطفى الجرف يتذكر بدايات الثورة السورية ويتساءل ماذا بقي من الربيع السوري؟ لا يوجد أي جواب سريع يقول الكاتب لهذا السؤال الذي يشبه طعنة خنجر في القلب. والكثيرون من مؤيدي الثورة السورية أو معارضيها باتوا مقتنعين أن بلادنا سوريا حكم عليها إما بالبقاء في شتاء الديكتاتوريات البارد أو في صيف ساخن ومجنون تسود في التنظيمات الإسلامية.

في باقي الشؤون العربية، زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن. ولقاؤه بالرئيس دونالد ترامب في صحيفة الحياة تكتب جويس كرم أن برودة العاصفة الثلجية التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة أمس استبدلتها أجواء دافئة للعلاقة السعودية الأمريكية. تذكر الكاتبة أن اللقاء كان أول لقاء رسمي للرئيس الأمريكي مع مسؤول خليجي وعربي. تنقل الصحيفة عما سمتها مصادر أمريكية أن الأجواء العامة للقاء كانت دافئة وإيجابية، تصدرها الجانب الاقتصادي لرؤية السعودية للعام ألفين وثلاثين والعمل على إيجاد حل في اليمن.

نشرت قناة إم إس إن بي سي الإخبارية الأمريكية جزءا من تصريح الضرائب الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحيفة ذي واشنطن بوست تعود على تفاصيل هذه النسخة الخاصة بالعام 2005، ومن بينها ان الرئيس دفع ذلك العام مبلغ ثمانية وثلاثين مليون دولار على أجر وصلت قيمته إلى مئة وخمسين مليون دولار. الصحيفة تقول إن الكشف عن الوثيقة الخاصة بضرائب دونالد ترامب تعد حدثا مهما ونادرا لأن الرئيس الأمريكي كان قد رفض الكشف عن ضرائبه إلى العلن خلال الحملة الانتخابية.

وفي الشؤون الأوروبية، تتناول صحيفة لوفيغارو الانقسامات داخل القارة العجوز، وتقول إن البريطانيين يوجهون ضربة قوية للاتحاد الأوروبي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا فيما تعتتبر الانتخابات التشريعية التي تنظم اليوم في هولندا اختبارا جديدا لأوروبا لأن ظل اليمين المتطرف يخيم على هذه الانتخابات. 

إعداد محجوبة كرم

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