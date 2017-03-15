دوري أبطال أوروبا: تأهل تاريخي لنادي ليستر بقيادة محرز إلى ربع النهائي ويوفنتوس يجدد تفوقه على بورتو

تأهل نادي ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما فاز مساء الثلاثاء على إشبيلية إيابا 2-صفر ، بعد أن خسر 2-1 في مباراة الذهاب. من جهته، جدد يوفتوس الفوز على بورتو (1-صفر، 2-صفر ذهابا) ليضمن تأشيرة المرور لدور الثمانية.

حقق نادي ليستر سيتي إنجازا كبيرا عندما تأهل مساء الثلاثاء إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على إشبيلية بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في المواسم الثلاثة الماضية بنتيجة 2-صفر في مباراة الإياب، بعد أن خسر في الذهاب 2-1.

وتجاوز ليستر أزمته في الدوري الإنكليزي بعد إقالة مدربه كلاوديو رانييري بسبب النتائج السلبية التي حققها في "البرميرليغ" حيث يحتل المركز 15، ليرقى إلى مستوى المنافسة القارية العريقة. وسيكون يوم الجمعة المقبل في سويسرا ضمن عمالقة أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ خلال قرعة ربع النهائي.

الإنجاز الثاني خلال عام

وهذا ثاني إنجاز تاريخي لفريق مهاجمي المنتخب الجزائري رياض محرز وإسلام سليماني بعد فوزه في 2016 على خلاف التوقعات بالدوري المحلي لأولى مرة في تاريخه. وفاز على إشبيلية كذلك على خلاف كل التوقعات علما أن الفريق الإسباني، والذي يشرف على تدريباته الأرجنتيني جورجي سامباولي بطل "كوبا أمريكا" على رأس منتخب تشيلي في 2015 و2016، يحتل المركز الثالث بـ "الليغا".

ورغم أنه أفلت في مباراة الإياب من عقوبة قاسية نظرا للفرص العددية التي أضاعها لاعبو إشبيلية على ملعب "سانتشيز بخوان"، إلا أن ليستر تمكن من الحفاظ على أمله بالتأهل بفضل هدف مهاجمه جيمي فاردي وتألق حارسه كاسبر شمايكل الذي أوقف ركلة جزاء نفذها جواكيم كوريا في الدقيقة 14.

"مسرحية" شكسبير تستمر...

وتألق شمايكل، وهو نجل حارس مانشستر يونايتد السابق بيتر شمايكل، مساء الثلاثاء على ملعب "كينغ باور" وأمام 40 ألف متفرج إذ إنه أوقف ركلة جزاء في الدقيقة 79 نفذها ستيفن نزونزي وقطع طريق وقت التمديد على إشبيلية.

وكان ليستر قبلها قد هز شباك الحارس سيرجيو ريكو مرتين، في الدقيقة 27 عن طريق الجمايكي مورغان إثر تمريرة من رياض محرز، وفي الدقيقة 54 عن طريق ألبرايتن بعد تمريرة من.. محرز.

فاستمرت مغامرة النادي الإنكليزي بدوري أبطال أوروبا، واستمرت "مسرحية" مدربه البديل غريغ شكسبير لتعطي نسمة البراءة على هذه المنافسة التي احتكرتها كبرى الأندية.

وأنهى إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي لاعب الوسط الفرنسي سمير نصري إنذارا ثانيا في الدقيقة 73.

"السيدة العجوز" دائما في الموعد

وفي تورينو، لم تكن هناك لا مفاجأة ولا معجزة! فقد جدد يوفنتوس وصيف البطل في 2015، فوزه على بورتو 1-صفر بعد أن فاز قبل ثلاثة أسابيع في مباراة الذهاب 2-صفر.

وسجل أبناء "السيدة العجوز" هدف الفوز قبيل نهاية الشوط الأول عندما حول الأرجنتيني باولو ديبالا ركلة جزاء أعلنها الحكم بعد أن تصدى المدافع الأوروغوياني ماكسيميليانو بيريرا بيده لتسديدة غونزالو هيغواين (42). فتقدموا بالنتيجة وخسر بورتو خدمات بيريرا الذي حصل على بطاقة حمرا عنوانها الطرد والخروج من الملعب.

ويبحث فريق المدرب ماسيميليانو أليغري عن لقبه الثالث بدوري أبطال أوروبا بعد أن توج في 1996 على حساب أياكس وفي 1985 أمام ليفربول.

علاوة مزياني

نشرت في : 15/03/2017