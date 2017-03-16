الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

لمن سيصوت مرشحو اليسار؟

للمزيد

النقاش

التصويت هولندي والامتحان أوروبي

للمزيد

حدث اليوم

السعودية: تجديد الأسواق أم ترتيب الأوراق؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل ما زال فيون قادرا على توحيد صفوف اليمين الفرنسي؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

بعد 6 سنوات... ماذا بقي من الربيع السوري؟

للمزيد

النقاش

بريطانيا -الاتحاد الأوروبي : ما ثمن الطلاق؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا - فيون: هل بدأت التعقيدات؟

للمزيد

حوار

إسماعيل ولد الشيخ أحمد: "الحل الوحيد الممكن في اليمن هو السياسي"

للمزيد

ضيف اليوم

سوريا.. انطلاقة "آستانة 3" وسط غياب المعارضة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

إثيوبيا: مقتل 113 شخصا على الأقل إثر انهيار مكب نفايات

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/03/2017

أعلنت السلطات في أديس أبابا الأربعاء أن عدد قتلى انهيار وقع في أكبر مكب للنفايات في إثيوبيا الثلاثاء، ارتفع إلى 113 قتيلا على الأقل.

أسفرت كارثة الانهيار الذي وقع مساء السبت في أكبر مكب للنفايات في إثيوبيا عن مقتل 113 شخصا على الأقل، حسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وصرحت دغماويت موغيس، المتحدثة باسم بلدية العاصمة أديس أبابا، أن "العدد الإجمالي للقتلى وصل إلى 113".

ووقعت الكارثة عندما انهار جزء من أكبر تلة في مكب كوشي للنفايات، بإحدى ضواحي العاصمة، ما أدى إلى دفن حي عشوائي فقير بني على المكب.

وقال وزير الاتصالات نيغري لينشو إن معظم القتلى من النساء وإن عمليات الإنقاذ متواصلة.

وصرح لينشو "حسب علمي فهم ما زالوا يبحثون" مضيفا أنه لا يستطيع تفسير ارتفاع عدد الضحايا بهذا الشكل الكبير بعد أن أبلغ الثلاثاء عن مقتل 72 شخصا.

ومكب كوشي يعود إلى أكثر من أربعين عاما، ويعتبر أحد أكبر مواقع النفايات في إثيوبيا ويعيش فيه عدة مئات من الأشخاص الذين يأتون من أديس أبابا البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، لجمع وإعادة بيع النفايات.

وحاولت الحكومة إغلاق المكتب العام الماضي ونقله إلى موقع جديد، لكن معارضة سكان المنطقة القريبة من الموقع الجديد أجبرتها على التراجع عن قرارها.

وقال سكان كوشي إن سبب الانهيار هو بناء مصنع للغاز الحيوي على قمة المكب، واعتبروا أن الجرافات أدت إلى اختلال التربة أثناء عملية البناء، في حين أكد لينشو من جانبه أنه يجري التحقيق في أسباب الكارثة وأن الحكومة تساعد أقارب الضحايا في تكلفة جنازاتهم.

وكان قد صرح سابقا أن سكان الحي العشوائي الفقير ربما تسببوا في الكارثة دون قصد.

وأعلن البرلمان الإثيوبي الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأربعاء.

 

فرانس 24 / أ ف ب

 

نشرت في : 16/03/2017

  • المملكة العربية السعودية

    اعتقال 991 شخصا في السعودية بينهم 337 سعوديا في قضايا تهريب مخدرات

    للمزيد

  • السعودية

    ليالي جدة "تعج بالكحول والمخدرات والجنس" حسب تسريبات "ويكيليكس"

    للمزيد

  • السعودية

    إعدام سوري في السعودية أدين بتهمة تهريب المخدرات

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي