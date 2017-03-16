مجموعة يونانية مسلحة تتبنى إرسال طرد ملغوم إلى وزير المالية الألماني

أعلن مصدر في الشرطة اليونانية أن الطرد الذي يحوي "مزيجا متفجرا" وعثر عليه الأربعاء في وزارة المالية الألمانية، أرسل من اليونان. وأن جماعة "خلايا مؤامرة النار" اليونانية المسلحة أعلنت مسؤوليتها عن إرساله.

قالت الشرطة يوم الخميس إن جماعة "خلايا مؤامرة النار" اليونانية المسلحة أعلنت مسؤوليتها عن إرسال طرد ملغوم إلى وزير المالية فولفغانغ شويبله.

وأرسل الطرد إلى شويبله من مركز للبريد في أثينا لكن إدارة البريد بوزارة المالية الألمانية ضبطته. وكانت لشرطة الألمانية قد أعلنت الأربعاء أنها عثرت على طرد يحتوي على "مزيج متفجر (...) استخدامه شائع في الألعاب النارية"، وكان يمكن أن يتسبب بجروح "على درجة من الخطورة".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الطرد كان يحوي أيضا "نوعا من الصواعق" يدوي الصنع.

وسبق أن أعلنت مجموعة "خلايا مؤامرة النار" مسؤوليتها عن موجة من الطرود الملغومة التي أرسلت إلى سفارات أجنبية في أثينا عام 2010. وقالت المجموعة في بيان على الإنترنت "ما زلنا نشعر بغضب عارم. أرسلنا الطرد إلى وزير المالية الألماني في إطار العملية الثانية لخطة نيميسز." وأضافت "لم ينته شيء. كل شيء مستمر."

ولم توضح المجموعة ما هي "خطة نيميسز". وتعتبر الشرطة أن المزاعم ذات مصداقية. ولا يحظى شويبله بالشعبية في اليونان الذي يعتبره اليونانيون أحد المسؤولين الرئيسيين عن إجراءات التقشف في البلاد التي تعاني من مديونية كبيرة منذ 2010.

وتخصصت خلايا مؤامرة النار، وهي واحدة من مجموعة كبيرة من المنظمات العنيفة المناهضة للدولة في اليونان، في بادئ الأمر في الإحراق المتعمد للممتلكات لكنها تحولت إلى التفجيرات في مايو/ أيار 2009. وفي عام 2011 حكم على ستة من أعضائها بالسجن لفترات تتراوح بين 11 و37 عاما. وبدأت المجموعة بالظهور بشكل أكبر منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت اليونان وتتهمها الشرطة بتنفيذ 150 عملا إجراميا منذ عام 2009.

وتحوي قنابلها عادة كميات صغيرة من المتفجرات معبأة في أوعية للطهي تعمل بالضغط أو أوعية مشابهة.

وحددت الشرطة فرع مكتب البريد الذي أرسل منه الطرد وتفحص المقاطع المصورة المأخوذة من كاميرا للمراقبة.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه "لم يدخل المرسل مركز البريد بل ترك الطرد في صندوق في الخارج يستخدمه الناس عندما لا يريدون الوقوف في طابور." وأبلغت الشرطة الألمانية نظيرتها اليونانية أن الطرد كان يحتوي على متفجرات داخل كتاب متصلة بأسلاك. ولم يتضح ما إذا كان هناك إمكانية لانفجار العبوة.

وأشارت الشرطة إلى أن اسم السياسي المحافظ البارز أدونيس جورجيادس، نائب رئيس الحزب الديمقراطية الجديدة، استخدم كمرسل للطرد. ويتصدر حزب جورجيادس حاليا استطلاعات الرأي في الحكومة الائتلافية التي يقودها اليسار. وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء أكد جورجيادس أن اسمه استخدم كمرسل للطرد.

وقال في تغريدة "للأسف هذا صحيح وغير مضحك على الإطلاق. استهداف الإرهابيين لي مستمر."

وكان مهاجمون اعتدوا على مكتبة يملكها جورجيادس بعبوات غاز في اليوم السابق لإرسال الطرد متسببين في أضرار طفيفة.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 16/03/2017