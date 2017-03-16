الولايات المتحدة تتهم مسؤولين في الاستخبارات الروسية بالضلوع في قرصنة حسابات لمستخدمي ياهو

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء عن توجيه الاتهام إلى عميلي استخبارات روسيين واثنين من قراصنة الكومبيوتر بجرم سرقة 500 مليون حساب تابع لعملاق الإنترنت ياهو عام 2014.

في واحدة من أكبر عمليات القرصنة الإلكترونية في التاريخ، سرق 500 مليون حساب تابع للعملاق ياهو عام 2014. وفي إطار هذه القضية أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء عن توجيه الاتهام إلى عميلي استخبارات روسيين واثنين من قراصنة الكومبيوتر.

يشار إلى أن لائحة الاتهام الأمريكي تضم 47 جريمة منها التآمر والاحتيال والتجسس الاقتصادي وسرقة أسرار تجارية وسرقة بطاقات تعريف.

ويربط القرار الاتهامي بين جهاز الأمن الروسي "أف أس بي" وبين الاختراق الهائل للمعلومات في ياهو سنة 2014، والذي تم استخدامه بحسب المسؤولين الأمريكيين للتجسس والربح المادي.

وكشف القرار عن هوية العميلين الروسيين المتهمين وهما دميتري دوكوشاييف (33 عاما) وإيغور سوشوتشين (43 عاما)، وعمل الاثنان في السابق لحساب جهاز الأمن الروسي الذي حل مكان الـ"كي جي بي".

والعميل الروسي الأول دوكوشاييف كان ضابطا في مركز حماية المعلومات في "أف أس بي" المعروف باسم "المركز 18"، ومهمته التحري عن جرائم القرصنة، وهو نقطة الاتصال لـ"أف بي آي" في موسكو فيما يتعلق بجرائم المعلوماتية.

وأفادت تقارير بأن العميل السابق كان قد اعتقل في موسكو بداية هذا العام بسبب اتهامات بـ"الخيانة".

ويتهم القرار الأمريكي دوكوشاييف بإدارة عملية قرصنة ياهو مع سوشوتشين الضابط الأعلى منه رتبة.

وأكدت نائب المحامي العام بالوكالة ماري ماككورد للصحافة أن الضابطين قاما "بحماية وإدارة وتسهيل وتمويل قراصنة مجرمين لجمع المعلومات عبر اختراقات حواسيب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى".

كما قام الضابطان باستئجار خدمات ألكسي بيلان وكريم باراتوف اللذين يوصفان بأنهما "قراصنة مجرمون"، وذلك للقيام بهجمات إلكترونية استمرت حتى أواخر عام 2016.

وقالت ماككورد أيضا إن الهجمات الإلكترونية كانت تهدف إلى جمع معلومات "من الواضح أن لبعضها قيمة استخبارية"، لكنها تابعت أن "القراصنة استخدموا هذا الاختراق للربح الخاص".

وسعى القراصنة إلى استغلال الخرق للحصول على المال عبر سرقة أرقام بطاقات اعتماد مصرفية أو عبر سلسلة من مخططات التسويق عبر البريد الطفيلي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/03/2017