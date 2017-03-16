تعيين مصرفية مصرية الأصل مساعدة لمستشار الأمن القومي الأمريكي

عين مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر المصرفية الأمريكية المصرية الأصل دينا حبيب باول، مساعدة له وفق مسؤول كبير في البيت الأبيض.

أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر عين المصرفية الأمريكية المصرية الأصل دينا حبيب باول مساعدة له، وهي مولودة في القاهرة وتتكلم العربية بطلاقة.

وأوضح المسؤول إن ماكماستر عين باول نائبة لمستشار الأمن القومي بمسؤوليات محددة لتطوير الإستراتيجية.

ومنصب مساعد مستشار الأمن القومي أساسي لحسن سير السياسة الخارجية الأمريكية لأن كل القرارات الواجب اتخاذها في هذا المجال، أو معظمها تمر عبره أولا قبل أن تصل إلى وزير الخارجية أو وزير الدفاع ثم إلى الرئيس لدرسها وإقرارها.

ودينا حبيب متزوجة من رجل العلاقات العامة ريتشارد باول، وكانت تعمل مساعدة لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس في عهد جورج بوش الابن.

وستتولى في منصبها الجديد خصوصا الإشراف على الإستراتيجية والتنسيق بين الأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والاستخبارية الأمريكية.

وباول كانت مديرة في شركة غولدمان ساكس وتتكلم العربية بطلاقة، وقد سبق لها وأن قدمت المشورة للرئيس دونالد ترامب في مسائل اقتصادية.

وكانت واحدة من المسؤولين الأمريكيين الذين حضروا اللقاء بين ترامب وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الأسبوع الجاري.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/03/2017