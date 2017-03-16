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أفريقيا

الكاميرون: تحرير مئات المحتجزين لدى بوكو حرام

© أ ف ب/ أرشيف | شرطي كاميروني على حاجز تفتيش في ماروا في أقصى شمال الكاميرون على الحدود مع نيجيريا، 16 أيلول/سبتمبر 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/03/2017

أعلنت الكاميرون الأربعاء أن قوات من دول عديدة في غرب أفريقيا حررت خمسمئة شخص كانت تحتجزهم جماعة بوكو حرام المتشددة.

حررت قوات من عدة دول في غرب أفريقيا خمسة آلاف شخص كانت تحتجزهم جماعة بوكو حرام المتشددة في قرى مختلفة، وفق ما أعلنت الكاميرون الأربعاء.

وأوضح وزير الاتصالات الكاميروني عيسى بكري إن هذه العملية أسفرت أيضا عن مقتل أكثر من 60 مسلحا وتدمير قاعدة للجماعة على الحدود مع الكاميرون ونيجيريا. وأضاف بكري خلال مؤتمر صحافي "يتألف الرهائن المحررون في معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن".

وأوضح في وقت لاحق أن "الأشخاص الخمسمائة أنقذوا بعد عملية تمشيط عند الحدود داخل أراضي الكاميرون... وكانوا رهائن لا يمكنهم مغادرة القرى".

وتابع أنه "تم القضاء على... أكثر من 60 إرهابيا".

إلى ذلك، ألقي القبض على 21 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام في العملية التي تمت في جبال ماندارا من 26 فبراير/شباط وحتى السابع من مارس/آذار.

وأسفرت العملية كذلك عن تدمير مستودع وقود والعثور على أسلحة ودراجات نارية ونحو 50 دراجة هوائية ورايات "ومواد دعائية متنوعة".

وتقاتل بوكو حرام منذ عام 2009 لإقامة خلافة إسلامية في منطقة بحيرة تشاد التي تضم نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد.

واستعادت حملة شاركت فيها جيوش الدول الأربع السيطرة على الأراضي الشاسعة التي كانت قد استولت عليها بوكو حرام، لكن لا تزال الجماعة قادرة على شن هجمات مميتة غالبا ما تستهدف المدنيين.

 

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 16/03/2017

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