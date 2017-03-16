ترامب يندد بقرار تجميد مرسوم الهجرة ويتعهد باللجوء إلى المحكمة العليا

استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بشدة قرار قاض فدرالي تجميد تطبيق مرسومه الجديد بشأن الهجرة، متعهدا بالذهاب "حتى المحكمة العليا" للدفاع عن هذا المرسوم المثير للجدل.

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بشدة بالقرار "الخاطئ" الذي أصدره قاض فدرالي وجمد بموجبه على مستوى كامل الولايات المتحدة تطبيق مرسومه الجديد بشأن الهجرة، متعهدا بالذهاب "حتى المحكمة العليا" للدفاع عن هذا المرسوم المثير للجدل.

وصرح ترامب في خطاب أمام حشد من المناصرين في ناشفيل (تينيسي، جنوب) "سنقاتل (...) سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. سوف نفوز"، منددا بـ"استغلال سلطة لا سابق له" من جانب القضاة.

وتابع أن "الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضا قاض آخر وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلا".

وشدد ترامب على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا.

وقال إن "الدستور أعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك".

وحاول ترامب المعروف بلسانه السليط ضبط انفعاله، وقال "علي أن أكون لطيفا وإلا سيتم انتقادي اذا ما قلت أمرا سيئا عن المحاكم".

وأتى رد فعل الرئيس الجمهوري بعيد إصدار قاض فدرالي في هاواي حكما أمر بموجبه بأن يتم على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد الذي يمنع فيه موقتا مواطني ست دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، في نكسة قضائية جديدة لترامب في ملف يعتبر الأكثر إثارة للجدل منذ تسلمه منصب الرئاسة.

وقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، أصدر القاضي الفدرالي ديريك واتسون قراره بتجميد تطبيق الأمر التنفيذي، مبررا قراره بأن المرسوم الرئاسي ينطوي على خطر "مرجح" بالتسبب بـ"ضرر لا يمكن إصلاحه".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/03/2017