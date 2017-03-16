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فرنسا

فرنسا: إطلاق نار بمدرسة ثانوية في غراس جنوب شرق البلاد يوقع جرحى

© أ ف ب | قال مسؤول محلي إن التحقيق يستبعد حتى الآن فرضية العمل الإرهابي.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/03/2017

أعلنت الشرطة الفرنسية عن وقوع إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة غراس، في منطقة نيس الواقعة جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى. ووفق العناصر الأولى للتحقيق، فإن المنفذ طالب من المدرسة عمره 17 سنة وعثر بحوزته على بندقية ومسدسين وقنبلتين. وقال مسؤول محلي إن التحقيق يستبعد حتى الآن فرضية العمل الإرهابي.

وقع إطلاق نار الخميس في مدرسة "توكفيل" الثانوية بمدينة غراس، الواقعة في منطقة نيس، في جنوب شرق فرنسا، ما أسفر عن سقوط عدة جرحى، حسب ما أفادت الشرطة. وتحدث مصدر في الشرطة عن توقيف شخص، مضيفا أن شخصا ثانيا هرب بعد إطلاق النار.

وأفادت مصادر الشرطة وفق العناصر الأولى للتحقيق أن الموقوف طالب من المدرسة عمره 17 سنة وعثر بحوزته على بندقية ومسدسين وقنبلتين. وأصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق النار وفق عناصر التحقيق الأولية.

وقال مسؤول محلي إن التحقيق يستبعد حتى الآن فرضية العمل الإرهابي.
 

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وبحسب بيان صادر عن البلدية في غراس فإن "طالبين أطلقا النار على ناظر المدرسة" وتم اعتقال أحدهما في وقت لاحق فيما لا يزال الآخر فارا.

وتقرر إغلاق كل مدارس المدينة التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا من مدينة نيس، وفق السلطات المعنية.

واختصر رئيس الحكومة الفرنسية برنار كازنوف زيارة إلى منطقة لاسوم في الشمال بعد إبلاغه بإطلاق النار وبانفجار رسالة في مكتب صندوق النقد الدولي في باريس.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/03/2017

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