فرنسا: توسيع التحقيق مع مرشح الرئاسة فيون ليشمل تلقيه بزات فاخرة كهدايا

قال مصدر قضائي اليوم الخميس، إن التحقيق في قضية الوظائف الوهمية مع المرشح الرئاسي فرانسوا فيون اتسع ليشمل بزات فاخرة حصل عليها كهدايا من صديق مؤكدا تقريرا سابقا لصحيفة فرنسية.

أفاد مصدر قضائي فرنسي الخميس، أن التحقيق القضائي الجاري مع مرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون في قضية احتمال استفادة زوجته واثنين من أولاده من وظائف وهمية تم توسيعه ليشمل بزات فاخرة تلقاها كهدايا.

وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه إن النيابة العامة المالية وسّعت تحقيق قضاة الاستنطاق ليشمل شبهات باستغلال نفوذ.

وكانت قد وجهت تهمة "اختلاس أموال عامة" الثلاثاء إلى فرانسوا فيون في إطار التحقيق في شبهات بوظائف وهمية استفادت منها زوجته وولداه كما قال محاميه أنتونان ليفي، وذلك قبل ستة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وكانت وسيلة إعلام فرنسية أكدت الأحد أن أحد الأثرياء سدّد في شباط/فبراير ثمن بزتين اشتراهما فيون من مصمم أزياء باريسي معروف وبلغ سعرهما 13 ألف يورو.

واعترف فيون الاثنين بأن أحد أصدقائه أهداه هاتين البزتين. وقال "صديق لي أهداني بزات في شباط/فبراير. أين المشكلة؟"، قبل أن يعود ويؤكد أن هذه الهدية "لا علاقة لها البتة" بالسياسة.

ولكن بحسب صحيفة لو جورنال دو ديمانش فإن الهدايا من الصديق الثري لم تقتصر على هاتين البزتين من ماركة أرنيس بل يضاف إليهما مبلغ 35 ألفا و500 يورو "تم تسديده نقدا" لدى المتجر نفسه مقابل بزات حصل عليها فيون اعتبارا من 2012 وبلغ ثمنها الإجمالي حوالي 48 ألفا و500 يورو.

وينفي فيون، وهو رئيس وزراء سابق عمره 63 عاما، ارتكاب أي مخالفات ويرفض التخلي عن مسعاه للرئاسة على الرغم من تراجع شعبيته بسبب الفضيحة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخرج من الجولة الأولى للتصويت في 23 أبريل/ نيسان.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/03/2017