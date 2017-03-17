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الشرق الأوسط

إسرائيل تنفذ غارة في سوريا والجيش السوري يعلن إسقاط إحدى طائراتها الحربية

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/03/2017

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن مقاتلاته الجوية قصفت أهدافا عديدة في سوريا، وأنه اعترض أحد الصواريخ التي أطلقت ردا على الغارة. من جهته أعلن الجيش السوري أنه أسقط فجرا طائرة حربية إسرائيلية وأصاب أخرى على طريق تدمر.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نفذ غارة جوية في سوريا ليل الخميس الجمعة قاصفا عدة أهداف، وأنه اعترض أحد الصواريخ التي أطلقت ردا على الغارة.

والحادث هو الأكثر خطورة ين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب، منذ بدء النزاع في سوريا قبل ستة أعوام.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أيا من الصواريخ التي أطلقت من سوريا ضد المقاتلات الجوية الإسرائيلية لم يبلغ هدفه، مضيفا أن صفارات الإنذار دوت خلال الليل في وادي الأردن.

الجيش السوري يعلن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية وإصابة أخرى

أعلن الجيش السوري الجمعة أنه أسقط فجرا طائرة حربية إسرائيلية وأصاب أخرى بعد استهدافهما موقعا عسكريا سوريا على طريق تدمر في وسط سوريا، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وجاء في البيان أن أربع طائرات حربية إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في ريف حمص الشرقي، و"تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار".

لكن نفت إسرائيل أن يكون الطيران السوري قد أسقط إحدى مقاتلاتها.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية مرارا خلال السنوات الأخيرة عن شن غارات منسوبة إلى إسرائيل ضد شحنات أسلحة موجهة إلى حزب الله اللبناني خلال مرورها في الأراضي السورية، لكن إسرائيل لا تؤكد هذه الغارات عادة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن منظومة الصواريخ الإسرائيلية اعترضت صاروخا مضادا للطيران شمال القدس. 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 17/03/2017

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