الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يواجه أندرلخت البلجيكي في ربع النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" عن مواجهة سهلة نسبيا لمانشستر يونايتد الذي يعتبره كثيرون المرشح الأقوى للفوز باللقب، إذ سيواجه أندرلخت البلجيكي، كما أفرزت القرعة مواجهات قوية بين أياكس الهولندي وشالكه الألماني، وليون الفرنسي ضد بشيكتاش التركي، وتجمع المواجهة الأخيرة سلتا فيغو الإسباني بغنك البلجيكي.

حظي مانشستر يونايتد المرشح الأبرز للتتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "أوروبا ليغ" هذا الموسم، بقرعة سهلة في الدور ربع النهائي في مواجهة أندرلخت البلجيكي.

ويعقد فريق "الشياطين الحمر" آمالا كبيرة على المسابقة القارية لكون التتويج بلقبها سيكون بوابته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (لبطل الدوري الأوروبي مقعد تلقائي في دوري الأبطال)، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري الإنكليزي على المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية العريقة (توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال) فضلا عن تشلسي المتصدر بفارق 10 نقاط.

واعتاد مانشستر يونايتد المشاركة في مسابقة النخبة منذ مطلع الألفية الثالثة، لكن حلوله خامسا الموسم الماضي تساويا مع جاره اللدود سيتي، نقله إلى المسابقة الرديفة.

وفي حال تتويجه، سينضم مانشستر يونايتد إلى مجموعة من الأندية التي أحرزت البطولات الأوروبية الثلاث وهي دوري الأبطال وأوروبا ليغ وكأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت بعد 1999). وحقق هذا الإنجاز مواطنه تشلسي، ويوفنتوس الإيطالي، وأياكس أمستردام الهولندي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وتوج يونايتد بدوري الأبطال (1968 و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، لكنه لم يحرز الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقا).

وهي المرة الثانية على التوالي التي يحظى فيها مانشستر يونايتد بقرعة سهلة بعد مواجهته لروستوف الروسي في الدور ثمن النهائي (تعادلا 1-1 ذهابا في روستوف، وفاز يونايتد 1- صفر إيابا).

وسيكون يونايتد مطالبا بتحسين أدائه في الدور المقبل إن رغب في مواصلة مشواره، كونه عانى الأمرين الخميس أمام روستوف الذي كاد يجره إلى التمديد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت بدل الضائع انبرى لها الإكوادوري كريستيان نوبوا، لكن حارس المرمى الدولي الأرجنتيني سيرخيو روميرو أبعدها ببراعة.

وسيستفيد الفريق الإنكليزي من عامل خوضه مباراة الإياب على أرضه لمواصلة مشواره في المسابقة التي ودعها من الدور ثمن النهائي الموسم الماضي على يد مواطنه ليفربول.

في المقابل، ضمن أندرلخت متصدر الدوري البلجيكي تأهله على حساب أبويل القبرصي بالفوز عليه بنتيجة واحدة ذهابا وإيابا 1-صفر، وهو يفتقد الأسلحة اللازمة لوقف مشوار الشياطين الحمر.

وتعتبر شباك الفريق البلجيكي مفضلة لنجم مانشستر يونايتد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حيث هزها 5 مرات في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014، كما أن الرقم القياسي الأوروبي ليونايتد في الانتصارات كان على حساب الفريق البلجيكي 10-صفر في الدور التمهيدي في أيلول/سبتمبر 1956.

اختبار صعب لليون

وخلفت القرعة مواجهة قوية لليون الفرنسي أمام بشيكتاش التركي. وكان ليون قد أزاح روما الإيطالي من الدور ثمن النهائي (فاز عليه 4-2 في ليون وخسر أمامه 1-2 في العاصمة الإيطالية)، وبخر حلمه بمواصلة مشواره في المسابقة بهدف أن يصبح أول فريق إيطالي يحرز اللقب منذ بارما العام 1999.

ومرة أخرى سيضطر ليون لخوض مباراة الإياب خارج قواعده، وهذه المرة أمام فريق شرس حجز بطاقته بفوز كبير على ضيفه وجاره أولمبياكوس اليوناني 4-1، علما أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 إثر طرد مهاجمه الدولي الكاميروني فانسان أبو بكر. وكان بشيكتاش قد عاد بتعادل ثمين من أثينا (1-1).

ولن تكون مهمة أياكس أمستردام الهولندي سهلة أمام شالكه الألماني الذي أزاح مواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل معه 2-2 على أرض الأخير بعدما كان تعادل معه 1-1 في غيلسنكيرشن ذهابا.

وحجز أياكس أمستردام بطاقته على حساب كوبنهاغن الدانماركي بالفوز عليه 2-صفر إيابا الخميس بعدما كان خسر أمامه 1-2 ذهابا في العاصمة الدانماركية.

ولم ترحم القرعة الممثل الثاني لكرة القدم البلجيكية غنت وأوقعته في مواجهة سلتا فيغو الإسباني الذي يواصل مغامرته في المسابقة.

وضمن غنك تأهله على حساب مواطنه غنت (لاغانتواز) بالفوز عليه 5-2 ذهابا وتعادله معه 1-1 إيابا، فيما تأهل سلتا فيغو الممثل الوحيد لكرة القدم الإسبانية إلى الدور ربع النهائي بفوزه على كراسنودور الروسي 2-1 ذهابا و2-صفر إيابا.

وتقام المباريات في 13 نيسان/أبريل المقبل ذهابا، و20 منه إيابا.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 17/03/2017