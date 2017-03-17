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أفريقيا

المغرب: الملك محمد السادس يكلف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24 | رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثماني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/03/2017

كلف الملك المغربي محمد السادس اليوم الجمعة سعد الدين العثماني بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد أن فشلت جهود رئيس الوزراء السابق عبد الإله بن كيران للقيام بذلك طيلة خمسة أشهر منذ فوز حزبه العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية. والعثماني وزير خارجية سابق وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

قال بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية اليوم الجمعة إن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين سعد الدين العثماني العضو في حزب العدالة والتنمية رئيسا جديدا للوزراء وطلب منه تشكيل حكومة.

وكان الملك قد أعلن يوم الأربعاء أنه يعفي عبد الإله بن كيران من رئاسة الوزراء وسيعين بدلا منه عضوا آخر بحزب العدالة والتنمية في مسعى لكسر جمود بشأن تشكيل الحكومة دام خمسة أشهر عقب الانتخابات.

وكان العثماني، الطبيب النفسي وأحد وجوه حزب العدالة والتنمية قد تولى وزارة الخارجية من كانون الثاني/يناير 2012 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2013، ويقود منذ ذلك الحين الكتلة البرلمانية للحزب.

للمزيد: سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي السابق

بعد فوز حزبه في انتخابات 2011، عين العثماني وزيرا للخارجية، وخرج من الحكومة إثر تعديل حكومي في خريف 2013. وهو يرأس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية منذ 2008.

وتوقعت الصحف المغربية منذ الأربعاء تعيين العثماني "رئيسا للحكومة" بعد المشاورات غير المثمرة التي أجراها بن كيران منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، بعد فوز حزب العدالة والتنمية مجددا في الانتخابات، ولم تثمر عن تشكيل حكومة ائتلافية تحظى بالأغلبية في مجلس النواب.

 

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
 

نشرت في : 17/03/2017

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