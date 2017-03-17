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الشرق الأوسط

الجيش الأمريكي يعترف بتنفيذ غارة شمال سوريا لكنه ينفي تعمد استهداف مسجد

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/03/2017

اعترف الجيش الأمريكي الخميس بشن غارة جوية في شمال سوريا لكنه نفى تعمد استهداف مسجد في ريف حلب الغربي. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن هذه الضربة أسفرت عن سقوط 42 قتيلا وعشرات الجرحى.

أقر الجيش الأمريكي الخميس بشن ضربة جوية في شمال سوريا ضد تنظيم "القاعدة"، لكنه نفى أن يكون استهدف بشكل متعمد مسجدا في محافظة حلب حيث قتل 42 شخصا على الأقل وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصرح الكولونيل جون توماس الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية "لم نستهدف مسجدا، لكن المبنى الذي استهدفناه حيث كان هناك تجمع (لتنظيم القاعدة) يقع على نحو 15 مترا من مسجد لا يزال قائما". وأوضح أنه سيتم إجراء "تحقيق في الادعاءات بأن تلك الضربة قد تكون أدت إلى (سقوط) ضحايا مدنيين".

وكان بيان سابق للقيادة المركزية أوضح أن "القوات الأمريكية شنت ضربة جوية على تجمع للقاعدة في سوريا، في السادس عشر من آذار/مارس، بمحافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل العديد من الإرهابيين".

وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية أن الموقع الدقيق لهذه الضربة غير واضح لكن الأمر يتعلق بالضربة نفسها التي قد تكون استهدفت مسجد قرية الجينة التي تبعد نحو 30 كيلومترا من مدينة حلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بمقتل 42 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وإصابة العشرات بجروح في قصف جوي على مسجد في بلدة الجينة.

وأظهر شريط فيديو لـ"قناة حلب اليوم" المحلية المعارضة على يوتيوب حجم الدمار الذي طاول المسجد إذ بدا المبنى مدمرا بشكل شبه كامل.

وتسيطر فصائل معارضة وإسلامية على مناطق واسعة من ريف حلب الغربي.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/03/2017

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